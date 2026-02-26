  1. Clients Privés
Dossier Epstein L’audition d’Hillary Clinton suspendue après la diffusion d’une photo

Basile Mermoud

26.2.2026

Les membres de la commission parlementaire américaine qui entendent jeudi Hillary Clinton sur ses liens supposés, et ceux de son mari, avec Jeffrey Epstein, ont interrompu leur audition après la diffusion d'une photo de la rencontre, qui n'est pas censée être publique.

Agence France-Presse

26.02.2026, 20:01

L'élue Lauren Boebert, républicaine du Colorado, a transmis une photo montrant l'ex-cheffe de la diplomatie américaine lors de son audition au commentateur d'extrême droite Benny Johnson, qui l'a publiée sur les réseaux sociaux en la créditant.

Nick Merrill, conseiller des Clinton, a déclaré aux journalistes présents à Chappaqua, petite ville située près de New York où se tient l'audition, que celle-ci avait été suspendue «le temps qu'ils découvrent d'où vient la photo et pourquoi il est possible que des membres du Congrès enfreignent les règles de la Chambre» des représentants.

«Si cette commission veut connaître la vérité». Affaire Epstein : Hillary Clinton demande que Trump soit forcé de s’expliquer sous serment

«Si cette commission veut connaître la vérité»Affaire Epstein : Hillary Clinton demande que Trump soit forcé de s’expliquer sous serment

L'audition n'est pas publique mais son enregistrement devrait par la suite être dévoilé, probablement vendredi en fin de journée, quand Bill Clinton aura à son tour été entendu.

