L’audition d’Hillary Clinton suspendue après la diffusion d’une photo

Les membres de la commission parlementaire américaine qui entendent jeudi Hillary Clinton sur ses liens supposés, et ceux de son mari, avec Jeffrey Epstein, ont interrompu leur audition après la diffusion d'une photo de la rencontre, qui n'est pas censée être publique.

🚨BREAKING: The first image of Hillary Clinton testifying under oath about Jeffery Epstein to the Republican Oversight Committee.



This is the first time Hillary has had to answer real questions about Epstein. Clinton does not look happy.



Photo provided by Rep. Lauren Boebert. pic.twitter.com/mPtUyA4u5i — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 26, 2026

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'élue Lauren Boebert, républicaine du Colorado, a transmis une photo montrant l'ex-cheffe de la diplomatie américaine lors de son audition au commentateur d'extrême droite Benny Johnson, qui l'a publiée sur les réseaux sociaux en la créditant.

Nick Merrill, conseiller des Clinton, a déclaré aux journalistes présents à Chappaqua, petite ville située près de New York où se tient l'audition, que celle-ci avait été suspendue «le temps qu'ils découvrent d'où vient la photo et pourquoi il est possible que des membres du Congrès enfreignent les règles de la Chambre» des représentants.

L'audition n'est pas publique mais son enregistrement devrait par la suite être dévoilé, probablement vendredi en fin de journée, quand Bill Clinton aura à son tour été entendu.