Le Bélarus a affirmé mercredi qu'il s'entraînerait au déploiement de missiles à capacité nucléaire Orechnik durant des exercices militaire avec la Russie, prévus près de sa frontière avec des pays européens membres de l'Otan.

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, et le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'entretiennent lors de leur visite au monastère Smolensky Skete de Valaam, sur l'île de Valaam, dans le lac Ladoga, en République de Karélie, en Russie, le vendredi 1er août 2025. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette ancienne république soviétique est un allié clé de la Russie, qui avait utilisé son territoire pour lancer son offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022.

Kiev et plusieurs pays d'Europe de l'Est s'inquiètent d'éventuels renforcements militaires au Bélarus, pays frontalier de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie.

La Russie a affirmé vouloir déployer d'ici la fin de l'année au Bélarus ses missiles hypersoniques Orechnik, qui peuvent porter une charge nucléaire.

Exercice «Ouest 2025»

Russie et Bélarus mèneront aussi du 12 au 16 septembre des exercices militaires conjoints, «Zapad-2025» ("Ouest-2025», en français).

Le ministre bélarusse de la Défense, Viktor Khrénine, interrogé mercredi sur l'inclusion de l'Orechnik, a répondu: «Nous allons bien sûr, dans le cadre de l'exercice 'Zapad', travailler avec nos collègues russes sur la planification de l'utilisation de ce type d'armes».

«Nous voyons la situation à nos frontières ouest et nord et nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à la militarisation», a-t-il ajouté, selon l'agence d'Etat Belta.

En 2024, la Russie avait utilisé l'Orechnik, sans charge nucléaire, pour frapper une usine militaire dans la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine.

Moins de soldats engagés

Les exercices militaires «Zapad» impliquent généralement des dizaines de milliers de soldats et sont une démonstration de force près de la frontière occidentale du Bélarus avec les membres de l'UE et de l'Otan.

Le Bélarus avait cependant indiqué en mai qu'il réduirait le nombre de soldats participant à ces exercices cette année.

Environ 200'000 soldats avaient participé aux exercices «Zapad» en 2021, quelques mois avant que Moscou ne lance son offensive contre l'Ukraine.