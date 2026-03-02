Le bilan des militaires américains tués s’alourdit

Six militaires américains ont été tués depuis le début de la guerre avec l'Iran samedi, a annoncé lundi l'armée, alors qu'un précédent bilan avait fait état de quatre morts.

Six militaires américains ont été tués depuis le début de la guerre avec l'Iran samedi (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

«Les forces américaines ont récemment récupéré les dépouilles de deux militaires précédemment portés disparus dans une installation touchée lors des premières attaques de l'Iran dans la région», a déclaré le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un message publié sur X.

L'armée koweïtienne a pour sa part annoncé que deux sous-officiers de la marine avaient été tués lundi lors d'une mission, sans donner davantage de précisions sur les circonstances de leur décès.