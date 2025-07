L'antisèche de Trump coûtera 250 milliards à l'Europe!

Cernunnos

La loi du plus fort a gagné. Ce qui est logique. Mais avec ce genre de victoire, il faut voir plus loin. Si l'UE accepte d'aligner les normes européennes sur les normes américaines en matière de voitures, elle autorisera donc des véhicules plus polluants à circuler. D'autre part, payer 15 % de droits de douane au lieu de 30 % et exempter de droits de douane l'importation de produits US de même qu'investir à coups de millions aux USA, ce n'est pas un avantage mais bien se faire rouler dans la farine par le grand dealer qu'est Trump qui n'est malheureusement qu'un maquignon pas très recommandable.