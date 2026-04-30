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Moyen-Orient Le blocus américain est «voué à l'échec», dit le président iranien

ATS

30.4.2026 - 10:59

Le président iranien a affirmé jeudi que le blocus des ports de son pays par les Etats-Unis était «voué à l'échec» et ne ferait qu'aggraver les perturbations dans le Golfe.

Un soldat monte la garde tandis que des Iraniens participent à un rassemblement pour manifester leur soutien et leur solidarité envers le nouveau Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, à Téhéran, en Iran, le 29 avril 2026. Cette manifestation fait suite à l'annonce faite par le président américain Trump le 21 avril, selon laquelle le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été prolongé indéfiniment à la demande du Pakistan, alors que le blocus naval reste en place et que les négociations diplomatiques se poursuivent. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Un soldat monte la garde tandis que des Iraniens participent à un rassemblement pour manifester leur soutien et leur solidarité envers le nouveau Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, à Téhéran, en Iran, le 29 avril 2026. Cette manifestation fait suite à l'annonce faite par le président américain Trump le 21 avril, selon laquelle le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été prolongé indéfiniment à la demande du Pakistan, alors que le blocus naval reste en place et que les négociations diplomatiques se poursuivent. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.04.2026, 10:59

«Toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales (...) et est vouée à l'échec», a assuré Massoud Pezeshkian dans un communiqué, après qu'un haut responsable de la Maison Blanche a mentionné une possible prolongation de ce blocus «pendant plusieurs mois».

Alors que ces déclarations ont contribué à provoquer un bond des cours du pétrole, le président iranien a estimé que de telles mesures de blocage «non seulement ne permettaient pas d'améliorer la sécurité régionale, mais constituaient une source de tension et une perturbation de la stabilité à long terme du golfe».

Si un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, les Etats-Unis imposent un blocus des ports iraniens depuis le 13 avril.

Représailles

Dans ces conditions, les forces armées iraniennes ont décidé de maintenir leur contrôle sur le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant le conflit un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.

Elles menacent de représailles si Washington ne lève pas son blocus. «Nous ne tolérerons pas le blocus naval. S'il se poursuit, l'Iran ripostera», a averti mercredi sur la télévision d'Etat Mohsen Rezaei, ancien commandant en chef des Gardiens de la Révolution, nommé en mars conseiller militaire du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.

Il a également mis en garde contre une reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis, qui pourrait selon lui se solder par le naufrage de navires américains et la mort ou l'emprisonnement de nombreux soldats ennemis. Et un haut responsable de la marine iranienne a évoqué le déploiement «dans un avenir très proche» d'armes navales récemment mises au point.

Le ministre du Pétrole, Mohsen Paknejad, a pour sa part minimisé l'impact du blocus mené par les Etats-Unis, assurant qu'il «ne produirait aucun résultat». «Les employés de l'industrie pétrolière travaillent sans relâche pour garantir un approvisionnement sans problème», a-t-il dit.

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