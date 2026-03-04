  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nécessaire» Le Brésil ratifie l'accord commercial UE-MERCOSUR

ATS

4.3.2026 - 23:55

Le Brésil a ratifié mercredi l'accord entre l'Union européenne et le MERCOSUR, créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Le Sénat brésilien l'a accepté une semaine après la chambre des députés.

Le président du Sénat brésilien, Davi Alcolumbre, s'exprime lors d'une session consacrée au vote sur l'approbation de l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, à Brasilia, le 4 mars 2026. (Photo : Evaristo Sa / AFP)
Le président du Sénat brésilien, Davi Alcolumbre, s'exprime lors d'une session consacrée au vote sur l'approbation de l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, à Brasilia, le 4 mars 2026. (Photo : Evaristo Sa / AFP)
AFP

Keystone-SDA

04.03.2026, 23:55

Il ne manque à présent plus qu'un vote favorable du Parlement paraguayen pour que l'accord soit ratifié par tous les pays signataires du bloc sud-américain, l'Argentine et l'Uruguay ayant déjà fait de même la semaine dernière.

Cet accord a été signé à la mi-janvier à Asuncion, après 25 ans de négociations. Le Brésil, première économie d'Amérique latine, espère qu'il profitera à son puissant secteur agricole.

Il doit créer une zone de libre-échange pesant 30% du PIB mondial et plus de 700 millions de consommateurs, entre les 27 Etats de l'UE et les pays fondateurs du MERCOSUR, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

Appliqué provisoirement

Vendredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'accord serait appliqué de façon provisoire, une décision critiquée par la France, où il est perçu comme une menace pour les agriculteurs.

L'application du traité avait été suspendue par un vote du Parlement européen, dont les élus ont saisi la justice de l'UE afin de vérifier sa conformité avec les traités européens.

Le Brésil, premier producteur mondial de café, de viande et de soja, entre autres denrées alimentaires, a été l'un pays les plus enthousiastes vis-à-vis de l'accord. Le Sénat l'a ratifié mercredi «à l'unanimité», a annoncé son président Davi Alcolumbre. La chambre basse avait déjà donné son feu vert la semaine dernière.

L'accord doit supprimer progressivement les droits de douane sur plus de 90% des échanges commerciaux entre les deux blocs.

«Le monde actuel est plus fragmenté, plus sceptique et plus protectionniste. Cela rend l'accord avec nos partenaires européens encore plus d'actualité et encore plus nécessaire», a déclaré la sénatrice de droite Tereza Cristina lors du débat au Parlement brésilien.

Les plus lus

Un juge «ordonne au gouvernement de tout rembourser»
Iran: le Sénat américain refuse de limiter les pouvoirs de Trump
«Il y a des rancunes tenaces, surtout quand elles reposent sur une blessure d'orgueil»
Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup
Young Boys renforce sa place du bon côté de la barre, Sion repart bredouille
Le nombre de Suisses «coincés» au Moyen-Orient augmente encore