«Instrument de répression» Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CPI

ATS

22.9.2025 - 22:39

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays sahéliens gouvernés par des juntes militaires, ont annoncé lundi soir leur retrait de la Cour pénale internationale (CPI). Ils dénoncent un «instrument de répression néo-coloniale aux mains de l'impérialisme».

Le retrait d'un Etat ne prend effet qu'un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l'ONU (archives).
sda

Keystone-SDA

22.09.2025, 22:39

Dans un communiqué commun, les trois pays alliés dans une confédération, l'Alliance des Etats du Sahel (AES), ont indiqué que cette décision prise «avec effet immédiat» s'inscrit dans leur volonté «d'affirmer pleinement leur souveraineté».

«La CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés», ont ajouté les Etats de l'AES.

Ils ont également précisé vouloir se doter de «mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice»: ils devraient prochainement créer une Cour pénale sahélienne.

Le retrait d'un Etat ne prend effet qu'un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l'ONU.

Mandat d'arrêt contre Poutine, nouvel allié

Les trois pays de l'AES ont à leur tête des juntes autoritaires qui ont toutes tourné le dos à l'Occident depuis leur arrivée au pouvoir par des putschs entre 2020 et 2023.

Ils se sont notamment rapprochés d'autres partenaires comme la Russie, dont le président Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt de la CPI depuis mars 2023 pour crime de guerre présumé de déportation d'enfants ukrainiens.

Les pays de l'AES sont confrontés à des violences meurtrières des groupes djihadistes liés à Al-Qaida et l'Etat islamique mais leurs armées sont également accusées de crimes contre des civils.

Fondée en 2002, la Cour pénale internationale a pour mission de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves commis dans le monde, lorsque les pays n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire eux-mêmes.

