Le président américain Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi doivent coprésider ce sommet, a indiqué samedi dans un communiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères, sans en confirmer la date.

Alors que les négociations se poursuivent, les Palestiniens ont commencé, dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, à retourner dans Gaza-ville dévastée. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le président français Emmanuel Macron se rendra toutefois lundi en Egypte pour échanger «avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix», a expliqué samedi l'Elysée sans préciser s'il s'entretiendrait avec Donald Trump. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, sont aussi attendus en Egypte.

Vendredi, le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, et le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, ont évoqué les préparatifs de la réunion, notamment «la participation internationale au sommet de Charm el-Cheikh ainsi que la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu».

Cette première phase prévoit l'échange des derniers otages retenus à Gaza contre des prisonniers détenus par Israël. Israël a accepté le plan de paix proposé par M. Trump et a commencé, vendredi, à retirer ses troupes de plusieurs zones de la bande de Gaza, ouvrant la voie à la libération des otages israéliens dans un délai de 72 heures.

Plus tôt samedi, le président américain a annoncé qu'il rencontrerait «de nombreux dirigeants» en Egypte lundi pour discuter de l'avenir de Gaza, dévastée par plus de deux ans de guerre. Aux côtés des Etats-Unis et du Qatar, l'Egypte a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont conduit à la conclusion de l'accord de cessez-le-feu.