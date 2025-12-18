Le Cambodge a accusé jeudi la Thaïlande d'avoir bombardé la ville frontalière de Poipet. De nombreux casinos et l'un des principaux points de passage terrestres entre les deux pays s'y trouvent.

Des étudiants cambodgiens courent vers le poste-frontière cambodgien de Poipet pendant la fermeture du poste-frontière de Ban Khlong Luek dans le district d'Aranyaprathet, province de Sa Kaeo, Thaïlande, le 24 juin 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«A 11h06, un avion de chasse F-16 de l'armée thaïlandaise a largué deux bombes dans la zone de la municipalité de Poipet», a indiqué dans un communiqué le ministère cambodgien de la Défense au 12e jour du conflit frontalier qui a fait au moins 38 morts et des centaines de milliers de déplacés.