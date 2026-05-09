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«Make Pluto Great Again» Le camp Trump redécouvre Pluton - et la science lève les yeux au ciel

Petar Marjanović

9.5.2026

Pluton doit redevenir une planète - c'est du moins l'avis du nouveau chef de la NASA. Mais derrière cette avancée cosmique se cache moins de science que de pur patriotisme américain.

Pluton, la galaxie et les étoiles. Vue de Pluton - planète noire du système solaire. Galaxie, étoiles et planète Pluton. Image haute résolution. This image elements furnished by NASA.
Pluton, la galaxie et les étoiles. Vue de Pluton - planète noire du système solaire. Galaxie, étoiles et planète Pluton. Image haute résolution. This image elements furnished by NASA.
IMAGO/Pond5 Images

Petar Marjanović

09.05.2026, 23:30

10.05.2026, 12:13

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le chef de la NASA Jared Isaacman veut que Pluton redevienne une planète - pour des raisons patriotiques, car c'est un Américain qui l'a découverte en 1930.
  • Des sénateurs républicains soutiennent déjà cette idée avec le slogan "Make Pluto Great Again".
  • L'Union astronomique internationale classe cependant Pluton comme planète naine depuis 2006 et souligne que de telles décisions ne peuvent être prises que par consensus international - et non par décret.
  • Une étude japonaise récente affaiblit encore la position particulière de Pluton : un autre objet situé au-delà de Neptune présente également des indices d'une atmosphère.
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Le nouveau chef de la NASA, Jared Isaacman, a relancé une vieille controverse : il veut que Pluton soit à nouveau classée comme planète. Isaacman l'a annoncé fin avril lors d'une audition au Sénat américain. Il est fermement convaincu que Pluton doit retrouver son statut de planète perdu. Son agence travaille déjà sur des documents pour faire avancer cette position «au sein de la communauté scientifique».

L'arrière-plan est toutefois moins scientifique que patriotique. Isaacman a fait sa déclaration après que le sénateur républicain Jerry Moran (72) lui a posé une «question spécifique au Kansas» : «En 1930, Pluton a été découverte par un citoyen de Burdett, Kansas - population : 228. Je représente cette localité depuis que je suis sénateur. Veuillez m'expliquer quels sont les intérêts de la NASA dans Pluton».

En effet, Pluton est la seule planète jamais découverte par un Américain. Clyde Tombaugh l'a trouvée en 1930 en Arizona. Isaacman a alors déclaré que Tombaugh devrait «retrouver la reconnaissance qu'il a eue et qu'il mérite».

Manœuvre de diversion par rapport à la coupe budgétaire ?

L'audition portait en fait sur un tout autre sujet : l'argent. Le gouvernement de Trump veut réduire d'un quart le budget de la NASA, au moment même où l'agence fait à nouveau parler d'elle dans le monde entier grâce au succès de la mission Artemis II.

Isaacman a tenté de défendre la coupe dans les finances de la NASA et de s'attirer les bonnes grâces de Trump. En vain. Au lieu de cela, il a détourné l'attention avec le débat sur Pluton.

Et celui-ci prend désormais une tournure vraiment patriotique : Certains députés républicains et personnalités proches de Trump se mobilisent déjà pour le slogan «Make Pluto Great Again». Le sénateur Mike Lee de l'Utah a même demandé à Trump de «rendre Pluton planétaire à nouveau».

La science s'y oppose

L'Union astronomique internationale (UAI) a établi la définition officielle en 2006 : Un objet n'est considéré comme une planète que s'il est en orbite autour du Soleil, s'il est suffisamment rond et si son orbite est dégagée de tout autre matériau.

C'est précisément ce dernier point que Pluton ne remplit pas - elle se trouve dans la ceinture de Kuiper, une région pleine de glace et de débris au-delà de Neptune. Depuis lors, elle est officiellement considérée comme une «planète naine». L'UAI précise que de telles classifications ne peuvent être modifiées que par consensus international et non par décision gouvernementale ou par décret.

Un regard sur la recherche actuelle le montre également : La politique n'a actuellement guère de bons arguments de son côté. La mission «New Horizons» de la NASA a certes révélé en 2015 que Pluton est géologiquement étonnamment active - avec des icebergs, des glaciers et même une atmosphère ténue. De nouvelles études fournissent des indices d'une activité volcanique passée. Certains chercheurs demandent donc une définition géophysique qui inclurait tous les corps célestes ronds ayant leur propre gravité. Pluton - et une centaine d'autres objets - deviendraient ainsi des «planètes».

La découverte japonaise affaiblit la position particulière de Pluton

Mais une découverte japonaise récente pourrait justement mettre à mal les fans de Pluton. Selon une étude publiée dans «Nature Astronomy», l'équipe de Ko Arimatsu a découvert des indices d'une atmosphère sur un corps encore plus petit, l'objet (612533) 2002 XV93.

Ce serait seulement le deuxième objet connu, après Pluton, au-delà de Neptune, à posséder cette caractéristique, comme le rapporte l'AFP. Cela égratigne le caractère unique de Pluton - et conforte les chercheurs qui le considèrent comme faisant partie d'une famille plus large de corps nains.

Une éventuelle démarche officielle de la NASA auprès de l'UAI pourrait avoir lieu au plus tôt lors de son assemblée générale de 2027 à Rome. D'ici là, Pluton reste la planète naine qui compte le plus de fans.

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