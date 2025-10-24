  1. Clients Privés
Droits de douane Le Canada prêt à reprendre les négociations commerciales

ATS

24.10.2025 - 16:53

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit prêt à reprendre les négociations commerciales avec les Etats-Unis, abruptement rompues par le président Donald Trump, dès que les "Américains sont prêts".
ATS

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit prêt vendredi à reprendre les négociations commerciales avec les Etats-Unis, abruptement rompues par le président Donald Trump, dès que les «Américains sont prêts».

Keystone-SDA

24.10.2025, 16:53

S'exprimant avant de s'envoler pour l'Asie, M. Carney n'a pas directement mentionné le revirement de M. Trump, mais a déclaré que les discussions bilatérales avaient montré des «progrès (...) et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ces progrès lorsque les Américains seront prêts».

Le président Trump a décidé de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada, accusant une nouvelle fois vendredi les autorités canadiennes d'avoir déformé les propos de l'ex-président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.

M. Carney a souligné que le Canada devait «se concentrer sur ce qu'il peut contrôler».

Or, «nous ne pouvons pas contrôler la politique commerciale des Etats-Unis», a-t-il déclaré aux journalistes sur le tarmac avant d'embarquer dans son avion.

«Les Etats-Unis imposent des droits de douane à tous leurs partenaires commerciaux», a ajouté le Premier ministre, soulignant son désir d'approfondir les relations commerciales avec d'autres pays.

