Le «cardinal vert» – à quel point l'homme fort de Zelensky est-il corrompu ?

Andriï Iermak s’est fait connaître sur la scène internationale avec l’invasion russe : avocat et producteur de films à l’origine, il est devenu après 2019 le vice-président officieux de l’Ukraine. Mais l’homme fort de Zelensky risque désormais de trébucher sur des accusations de corruption.

Les jours du bras droit de Volodymyr Zelenskyj sont-ils comptés ? Andrij Jermak (au premier plan dans le trio) le 16 juin 2024 au Bürgenstock. Photo : Keystone

Pas le temps ? blue News résume pour toi Que ce soit au Bürgenstock ou lors de la récente rencontre avec le secrétaire d'État américain à Genève, Andrij Jermak est le négociateur en chef de Kiev.

En tant que chef de l'administration présidentielle, Iermak contrôle également l’accès à Volodymyr Zelensky et est considéré comme le vice-président.

Dans le cadre du récent scandale de corruption, des accusations sont portées contre Jermak : Il travaillerait contre l'agence anti-corruption.

Depuis que la guerre a éclaté, Andrij Jermak est présent partout.

Par exemple dans la nuit du 24 au 25 février 2022, lorsque le président ukrainien se filme dans les rues de Kiev pour envoyer un message. Lorsque Volodymyr Zelenskyj dit : «Tout le monde est ici. Et cela restera ainsi», Jermak se tient derrière lui.

JIermak n’est pas le ministre des Affaires étrangères, mais lorsque l’on discute du conflit sanglant dans son pays au Bürgenstock, le quinquagénaire de 54 ans se rend en Suisse et monte sur la scène diplomatique.

Le 23 novembre 2025, c'est à nouveau Jermak qui se rend à Genève pour négocier le «plan de paix» de Donald Trump avec le ministre américain des Affaires étrangères Marco Rubio.

Ukrainian Presidential Office Head Yermak reported productive talks with US counterparts achieving real progress toward lasting peace, with teams continuing work today and in coming days to refine proposals alongside European partners.



— WarTranslated (Dmitri) 23. November 2025

Et ce, bien qu'à l'intérieur, les critiques à l'égard du confident de Zelenskyj – un homme que le magazine «Time» a classé en 2024 parmi les 100 personnes les plus influentes du monde – ne cessent de croître.

Jermak est-il trop puissant ? Jermak est-il corrompu ? Qui est Andrij Jermak ?

Une mère russe, un père juif de Kiev

La mère d'Andrij Jermak est russe : Maria Alexandrovna arrive de Saint-Pétersbourg à Kiev en tant que touriste et fait la connaissance, par le biais de connaissances communes, de Borys Mychajlowytsch de Kiev, issu d'une famille juive : lors du massacre de Babyn Jar, en 1941, lorsque plus de 33 000 juifs furent assassinés, des parents de Jermak y laissèrent également leur vie.

Le couple se marie en 1971 et Andrij naît le 21 novembre. Son frère Denis suit huit ans plus tard. Après l'école, Andrij étudie le droit à Kiev, entre dans un cabinet d'avocats et obtient son diplôme en 1995. En 1997, il s'installe à son compte en tant qu'avocat, écrit «Ukrajinska Prawda».

Grâce à sa profession, Andrij entre en contact avec la politique dans les années 2000, fonde l'association des entrepreneurs de la ville de Kiev et devient président de l'association des petits entrepreneurs en 2011. C'est aussi l'année où il fait la connaissance d'un producteur de la chaîne ukrainienne «Inter», un certain Volodymyr Zelenskj.

De producteur à homme politique

Jermak fonde en 2012 le Garnet International Media Group et devient producteur de films comme «The Line». A partir de 2016, il aurait également perçu des subventions cinématographiques de l'Etat, écrit «Ukrajinska Prawda». Il faut attendre 2019 pour qu'Andrij Jermak se lance pleinement dans la politique : A cette époque, l'acteur Volodymyr Zelenskyj commence sa campagne électorale.

Après la victoire de ce dernier, Jermak est d'abord conseiller du nouveau président, mais il prend rapidement en charge des missions de politique étrangère. En septembre 2019, il surprend l'opinion publique en annonçant qu'il a négocié en secret avec le Kremlin et obtenu la libération de prisonniers ukrainiens.

Jermak en septembre 2019 dans le village de Velyki Komjaty. Image : Keystone

Jermak devient le négociateur en chef de Zelenskyj avec Moscou, représente Kiev au format Normandie et mène des discussions avec les Américains Kurt Volke et Rudy Giuliani, qui débouchent sur l'affaire ukrainienne. Mais l'homme politique agit également à l'intérieur : selon l'«Ukrajinska Pravda», il installe des amis à des postes élevés du parti Zelenskyj «serviteurs du peuple».

Le «vice-président de l'Ukraine» secret

Le président est très satisfait de son conseiller : En février 2020, il le nomme chef du bureau présidentiel et membre du Conseil national de sécurité et de défense. Pour l'«Ukrajinska Prawda», Yermak n'est pas seulement le «ministre fantôme des Affaires étrangères», mais «pratiquement le vice-président de l'Ukraine».

Le Kievien aurait eu l'avantage de pouvoir toujours choisir les tâches qu'il assumait. En tant que chef du bureau présidentiel, il coordonne les tâches au nom de Zelenskyj et contrôle en même temps qui a accès au président.

Jermak serre la main du président américain Joe Biden le 20 février 2023 à Kiev. Photo : Keystone

Lorsque la guerre éclate en février 2022, Jermak est certes derrière Zelenskyj, mais son image positive commence à se fissurer. «Alors qu'il fait le sale boulot pour Zelenskyj, les agissements du cardinal vert ont été entachés par des controverses impliquant des accusations de corruption contre son frère et adjoint».

C'est ce que «Politico» écrit en 2023. Le surnom de cardinal vert provient également des nombreuses photos en tenue vert olive que Jermak fait prendre.

«Nous devons négocier avec lui, c'est l'homme de Zelenskyj»

En 2024, le magazine «Time» le désigne comme l’une des 100 personnes les plus influentes. « Andrij Jermak ne sert pas seulement un dirigeant déterminé, il s’est lui-même révélé comme tel », peut-on lire dans les raisons avancées.

Décembre 2023:Zelenksyj (2e à partir de la gauche) et Jermak font le point sur le déroulement de la bataille d'Avdiïvka. La ville tombera en février 2024. Image : Keyxstone

Jermak est la clé pour atteindre le président – que cela plaise ou non. «Nous devons négocier avec lui, c'est l'homme de Zelenskyj», déclare un haut fonctionnaire européen au «Kyiv Independent».«Nous n'avons pas d'autre choix». Jermak ne jouit pas non plus d'une bonne réputation auprès de certains diplomates américains.

Ce qui étonne les experts et la population : Jermak a commencé à lutter contre les autorités censées éradiquer la corruption. Et ce, au moment même où la plus grande affaire de corruption dans l'industrie de l'armement secoue l'Ukraine – et dont le chef est Timur Mindich, un proche de Zelenskyj.

Le cercle intérieur est toujours un problème

Andrij Jermak aurait dû être au courant, estime la cheffe du Centre d'action anti-corruption : il «est si influent et connaît tant de sujets dans le pays qu'il est impossible qu'un programme de corruption à si grande échelle fonctionne sans ses connaissances et sa compréhension profondes», selon Daria Kaleniuk.

«Le cercle intérieur est toujours un problème pour presque tous les présidents ukrainiens», souligne l'analyste Volodymyr Fesenko dans le «Kyiv Independent».«Pour Zelenskyj, ce sont des amis. Des gens qu'il connaissait et en qui il avait confiance. Mais la vie l'a puni quelques fois, surtout maintenant avec Mindich, et a montré qu'une confiance excessive en ses amis peut mal finir».

«Pour que le président puisse prouver qu'il ne fait pas partie du plan et qu'il n'est pas corrompu, il doit se débarrasser de tous ces amis corrompus du cercle intérieur. C'est aussi simple que cela», ajoute-t-elle. «Y compris Jermak». Mindich, qui a été averti et a fui à l'étranger avant d'être arrêté, est ami avec Jermak, écrit le «Kyiv Independent».

Le «plan de paix» de Trump a-t-il sauvé Jermak pour le moment ?

Depuis des années, des rumeurs de corruptibilité circulent également autour de Jermak. Certains de ses amis seraient devenus riches. Le président serait reconnaissant à Jermak de le soutenir dans les affaires courantes. «Tout est contrôlé par le bureau du président», se plaint le politicien d'opposition Volodymyr Ariev. «Le bureau présidentiel décide de tout – pas le parlement ni le cabinet».

Jermak n'a guère de soutien populaire : seuls 17,5 pour cent lui font confiance, selon un sondage du centre Razumkov en mars. Beaucoup se méfient également de son long bras dans l'appareil sécuritaire. L'Ukrajinska Prawda rapporte que Jermal aurait ordonné à ce dernier de discréditer le chef du département anti-corruption.

"According to Ukrainska Pravda, appointing Yermak as chief negotiator is meant to protect him, at least for a while, from receiving formal charges"

Zelenskyj aurait certes lancé les premières enquêtes internes contre Jermak, mais grâce au «plan de paix» de Trump, le négociateur en chef est désormais très attendu. Il peut briller sur la scène internationale, mais son avenir en politique intérieure semble plutôt sombre.