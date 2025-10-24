Le casse du Louvre embrase les réseaux sociaux

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Des bijoux, Sarkozy et Macron Le casse du Louvre embrase les réseaux sociaux

ATS

24.10.2025 - 17:29

De l'ex-président français Nicolas Sarkozy en faux cambrioleur de bijoux aux fausses annonces d'arrestations des malfaiteurs sur TikTok, le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre, dimanche à Paris, a massivement inspiré les internautes du monde entier, entre parodies, mèmes et infox.

Un jeune homme à chapeau au look chic désuet passant devant des policiers postés devant le Louvre et immortalisés par l'agence de presse AP.
Un jeune homme à chapeau au look chic désuet passant devant des policiers postés devant le Louvre et immortalisés par l'agence de presse AP.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.10.2025, 17:29

Les réseaux sociaux se sont en quelques jours emplis de visuels et vidéos humoristiques, comme une Joconde évadée qui attend le bus devant le musée, une Tour Eiffel dérobée en hélicoptère ou une panthère rose grimpant l'échelle du monte-charge utilisé par les voleurs...

France. Vol au Louvre: la directrice du musée reconnaît des failles

FranceVol au Louvre: la directrice du musée reconnaît des failles

Le vol a aussi donné naissance à un mème qui a fait le tour du monde, avec au moins cinq millions de vues pour un message en anglais sur X présentant comme un «French detective» chargé de l'enquête un jeune homme à chapeau au look chic délicieusement désuet passant devant des policiers postés devant le Louvre et immortalisés par l'agence de presse AP.

Surfant sur la coïncidence d'une autre actualité, l'incarcération mardi à Paris de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, des internautes ont partagé sur Facebook une vidéo générée par IA le montrant en cambrioleur des célèbres bijoux, d'une valeur estimée à 88 millions d'euros.

«Ils m'ont traité comme un voyou maintenant je viens de leur donner une réponse de voyou», lui fait dire la vidéo truquée. Quant à Carla Bruni, chanteuse et épouse de l'ex-président, elle voit son image détournée, affublée de bacchantes, pour obtenir la libération de son mari en échange des bijoux qu'elle a dérobés.

Paris. Le Louvre a rouvert mercredi, trois jours après le vol des bijoux

ParisLe Louvre a rouvert mercredi, trois jours après le vol des bijoux

Macron aussi épinglé

Dans la même veine, une fausse vidéo du président français Emmanuel Macron lui aussi grimé en cambrioleur, avec sur la tête ce qui ressemble à un diadème royal faisant partie du butin, a cumulé 20.000 partages en quatre jours sur TikTok. Elle aussi générée par IA, on peut encore retrouver la vidéo d'un «kit playmobil du cambriolage du Louvre»...

@rediffvidfr ✨Clique dans ma bio si tu veux faire pareil ✨#Sora #Ia #Sora2 #louvres #playmobil ♬ son original - Rediffvidfr

Et le casse a également apporté son lot d'infox, dont certaines aux relents racistes et antisémites, avec plusieurs vidéos TikTok affirmant que les malfaiteurs ont été arrêtés. Photos floutées à l'appui, elles indiquent que trois des auteurs sont «d'origine étrangère naturalisés en France». Une autre prétend qu'ils ont été arrêtés en Algérie, une autre encore qu'ils sont «d'origine maghrébine» et que «d'autres sont juifs». Aucune arrestation n'a été rendue publique à ce stade.

Les malfaiteurs en fuite. Des bijoux d’une «valeur inestimable» dérobés au Louvres lors d’un braquage

Les malfaiteurs en fuiteDes bijoux d’une «valeur inestimable» dérobés au Louvres lors d’un braquage

Les derniers éléments de l'enquête ont été donnés jeudi par la procureure de Paris, Laure Beccuau. Au total, «150 prélèvements de traces» ADN et papillaires sont en cours d'analyse. La procureure entend «interpeller le plus vite possible les auteurs pour retrouver les bijoux avant que leurs pierres ne soient éventuellement desserties et les métaux fondus».

Les plus lus

Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou
Le casse du Louvre embrase les réseaux sociaux
Mikaela Shiffrin entourée par de nombreuses incertitudes
Coup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !
Une grand-tante mise en examen dans l'affaire Grégory
L'avocat réclame la perpétuité incompressible pour la meurtrière de Lola