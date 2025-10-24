Le casse du Louvre embrase les réseaux sociaux

De l'ex-président français Nicolas Sarkozy en faux cambrioleur de bijoux aux fausses annonces d'arrestations des malfaiteurs sur TikTok, le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre, dimanche à Paris, a massivement inspiré les internautes du monde entier, entre parodies, mèmes et infox.

Un jeune homme à chapeau au look chic désuet passant devant des policiers postés devant le Louvre et immortalisés par l'agence de presse AP. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les réseaux sociaux se sont en quelques jours emplis de visuels et vidéos humoristiques, comme une Joconde évadée qui attend le bus devant le musée, une Tour Eiffel dérobée en hélicoptère ou une panthère rose grimpant l'échelle du monte-charge utilisé par les voleurs...

Le vol a aussi donné naissance à un mème qui a fait le tour du monde, avec au moins cinq millions de vues pour un message en anglais sur X présentant comme un «French detective» chargé de l'enquête un jeune homme à chapeau au look chic délicieusement désuet passant devant des policiers postés devant le Louvre et immortalisés par l'agence de presse AP.

The man in the fedora, who looks like he came out of a detective film noir from the 1940s is an actual French police detective who’s investigating the theft of the Crown Jewels at the Louvre. Pure aesthetic. pic.twitter.com/XgpgscYGDz — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 22, 2025

Surfant sur la coïncidence d'une autre actualité, l'incarcération mardi à Paris de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, des internautes ont partagé sur Facebook une vidéo générée par IA le montrant en cambrioleur des célèbres bijoux, d'une valeur estimée à 88 millions d'euros.

«Ils m'ont traité comme un voyou maintenant je viens de leur donner une réponse de voyou», lui fait dire la vidéo truquée. Quant à Carla Bruni, chanteuse et épouse de l'ex-président, elle voit son image détournée, affublée de bacchantes, pour obtenir la libération de son mari en échange des bijoux qu'elle a dérobés.

Macron aussi épinglé

Dans la même veine, une fausse vidéo du président français Emmanuel Macron lui aussi grimé en cambrioleur, avec sur la tête ce qui ressemble à un diadème royal faisant partie du butin, a cumulé 20.000 partages en quatre jours sur TikTok. Elle aussi générée par IA, on peut encore retrouver la vidéo d'un «kit playmobil du cambriolage du Louvre»...

Et le casse a également apporté son lot d'infox, dont certaines aux relents racistes et antisémites, avec plusieurs vidéos TikTok affirmant que les malfaiteurs ont été arrêtés. Photos floutées à l'appui, elles indiquent que trois des auteurs sont «d'origine étrangère naturalisés en France». Une autre prétend qu'ils ont été arrêtés en Algérie, une autre encore qu'ils sont «d'origine maghrébine» et que «d'autres sont juifs». Aucune arrestation n'a été rendue publique à ce stade.

Les derniers éléments de l'enquête ont été donnés jeudi par la procureure de Paris, Laure Beccuau. Au total, «150 prélèvements de traces» ADN et papillaires sont en cours d'analyse. La procureure entend «interpeller le plus vite possible les auteurs pour retrouver les bijoux avant que leurs pierres ne soient éventuellement desserties et les métaux fondus».