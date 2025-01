Des Israéliens se rassemblent sur une colline près de la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d'Israël, le 19 janvier 2025, avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza. Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur un accord de libération d'otages et sur un cessez-le-feu à Gaza qui entrera en vigueur le 19 janvier 2025.

KEYSTONE