Le président du Pakistan Shehbaz Sharif a assuré lundi que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran «tenait» et que des efforts étaient en cours pour régler les points de blocage.

Des gens circulent à Téhéran au premier jour du cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. sda

Keystone-SDA ATS

«Le cessez-le-feu tient toujours et au moment où je parle, des efforts sont en cours pour résoudre les derniers litiges», a-t-il affirmé au cours d'une brève allocution retransmise à la télévision.

Le Qatar a appelé lundi à ne pas utiliser les voies maritimes comme un moyen de «marchander», après l'annonce par les Etats-Unis d'un blocus des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz, verrouillé par Téhéran.

Le chef de l'agence maritime de l'ONU, Arsenio Dominguez, a quant à lui déclaré qu'aucun pays n'avait légalement le droit de bloquer la navigation dans le détroit d'Ormuz, une route commerciale paralysée par la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'heure fixée par les Etats-Unis pour le blocus des ports iraniens, à 16h00 lundi, heure suisse, est passée. L'armée américaine n'a pas immédiatement confirmé que le blocus, décidé par Donald Trump après l'échec de pourparlers avec l'Iran à Islamabad ce week-end, avait effectivement débuté.