Moyen-OrientLe cessez-le-feu entre Iran et Etats-Unis «tient», dit le Pakistan
ATS
13.4.2026 - 16:45
Le président du Pakistan Shehbaz Sharif a assuré lundi que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran «tenait» et que des efforts étaient en cours pour régler les points de blocage.
Keystone-SDA
13.04.2026, 16:45
ATS
«Le cessez-le-feu tient toujours et au moment où je parle, des efforts sont en cours pour résoudre les derniers litiges», a-t-il affirmé au cours d'une brève allocution retransmise à la télévision.
Le Qatar a appelé lundi à ne pas utiliser les voies maritimes comme un moyen de «marchander», après l'annonce par les Etats-Unis d'un blocus des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz, verrouillé par Téhéran.
Le chef de l'agence maritime de l'ONU, Arsenio Dominguez, a quant à lui déclaré qu'aucun pays n'avait légalement le droit de bloquer la navigation dans le détroit d'Ormuz, une route commerciale paralysée par la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.
L'heure fixée par les Etats-Unis pour le blocus des ports iraniens, à 16h00 lundi, heure suisse, est passée. L'armée américaine n'a pas immédiatement confirmé que le blocus, décidé par Donald Trump après l'échec de pourparlers avec l'Iran à Islamabad ce week-end, avait effectivement débuté.