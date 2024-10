Le chômage dépasse désormais 79% dans la bande de Gaza après un an de bombardements israéliens. Il atteint plus de 34% en Cisjordanie, a affirmé jeudi l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.

La moyenne sur les deux territoires palestiniens s'établit à plus de 51%, selon les indications relayées par l'institution et par les entités palestiniennes. Autre indication, le Produit intérieur brut (PIB) a reculé de près de 85% dans la bande de Gaza sur un an et de plus de 21% en Cisjordanie, une diminution sans précédent.

Les effets «se feront sentir pour les générations à venir», selon la directrice régionale de l'OIT. L'organisation oeuvre avec d'autres institutions pour aider à une relance établie sur les infrastructures et des emplois décents, insiste-t-elle.

Dans la bande de Gaza, presque toute la population est confrontée à de la pauvreté. Et en Cisjordanie, son taux devrait avoir doublé, à plus d'un quart.

