Le taux de chômage mondial devrait augmenter un peu cette année à 5,2%, soit deux millions de personnes supplémentaires. Autre problème, l'inflation «ne sera probablement pas compensée rapidement», a dit mercredi l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.

L'Organisation internationale du travail (OIT) dirigée par Gilbert Houngbo estime que le chômage devrait affecter des millions de personnes supplémentaires dans les différents pays (archives). sda

Malgré la détérioration économique, le marché de l'emploi reste solide mais la relance après la pandémie est toujours inégale, déplore l'institution. Le taux de travail informel devrait rester stable, à 58% des personnes employées, pour la première fois plus de deux milliards d'individus.

L'augmentation du chômage anticipé cette année est lié à un recul attendu de la croissance, notamment dans les pays riches. Pour autant, la situation en termes d'emploi est plus difficile dans les pays en développement et les différences augmentent également entre branches.

Le directeur général de l'OIT Gilbert Houngbo se dit très «inquiet». Il semble que «ces déséquilibres ne sont pas simplement liés à la reprise après la pandémie mais qu'ils sont structurels», affirme-t-il. Autre préoccupation, «il y a encore des manques en termes de travail décent».

Revenus réels en augmentation en Russie

Les problèmes identifiés dans le rapport constituent «à la fois une menace pour les moyens de subsistance individuels et pour les entreprises», selon lui. Et d'appeler à une réponse «rapide» face aux diminutions de revenus réels dans la plupart des Etats, en dehors de quelques-uns comme la Chine et la Russie, et de la productivité, combinées à l'inflation.

L'année dernière, le taux de chômage s'est établi à 5,1%, une amélioration par rapport à celle d'avant, avec plus de 180 millions de personnes affectées. Le déficit d'emploi et le taux de participation étaient également dans des indicateurs plus favorables en 2023.

«La situation semble s'être améliorée mais il y a de nombreux facteurs inquiétants», a affirmé à la presse M. Houngbo. Le nombre de personnes qui cherchent un emploi atteint lui 435 millions, soit 11,1% de la population active.

De son côté, le nombre de travailleurs affectés par l'extrême pauvreté, avec moins de 2,15 dollars (environ 1,85 franc) par jour, a augmenté d'environ un million, selon l'OIT. Près de 8,5 millions de personnes supplémentaires ont elles subi une pauvreté modérée.

Extension des congés maladie

Les inégalités se sont étendues, dit l'organisation. La diminution des revenus réels ne devrait pas aboutir à une situation positive pour la demande mondiale et la relance plus durable de l'économie mondiale, ajoute l'OIT.

Après la pandémie, la participation des femmes à l'emploi a été relancée rapidement. Mais le décalage avec le taux des hommes reste important, notamment dans les pays émergents et en développement. Les jeunes sont également très affectés par ce problème.

Les personnes qui ont retrouvé le marché du travail après la pandémie n'oeuvrent souvent pas au même nombre d'heures qu'auparavant. De son côté, le nombre de jours de congé maladie a augmenté de manière significative.

Malgré les avancées technologiques et des investissements, la productivité continue de reculer, ajoute aussi l'OIT. Les différents financements ont été menés dans des activités moins productives. Un problème auquel s'ajoutent la pénurie de compétences et les barrières à davantage de nouvelles technologiques dans les pays en développement, dit également l'organisation.

sn, ats