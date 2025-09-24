Le changement climatique et la biodiversité ne sont pas des «affaires d'opinion», car «la science est assez claire» en la matière, a déclaré mercredi Emmanuel Macron à l'ONU. Il semblait répondre à Donald Trump qui a ridiculisé la veille la science climatique.

Emmanuel Macron a aussi assuré que «les Européens seront au rendez-vous» de la COP30 sur le climat en novembre à Bélem, au Brésil, alors que la France est accusée par des organisations non gouvernementales d'«obstruction» dans l'adoption des nouveaux objectifs climatiques européens. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La science doit continuer d'être le coeur de nos constats et de nos politiques», a insisté le président français lors d'un mini-sommet spécial à New York.

«Il se peut que parfois on entende émerger des discours qui laisseraient s'installer l'idée que les questions climatiques ou de biodiversité seraient en quelque sorte des affaires d'opinion, que la science ne serait pas si claire. Je crois quand même que la science est assez claire», a-t-il dit, sans nommer personne.

«En tout cas, les scientifiques dûment accrédités, reconnus par leurs pairs, ne laissent pas planer beaucoup de doutes. Et donc, continuons de baser nos décisions sur la science et défendons la science libre ouverte pour fonder ces décisions», a-t-il affirmé.

Mardi, le président américain avait lancé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU que le changement climatique était «la plus grande arnaque jamais menée contre le monde».

Parmi les axes prioritaires, il a appelé à fixer «des objectifs contraignants sur le méthane». «La réduction du méthane est le chemin le plus rapide pour une baisse des émissions et nous en ferons aussi une priorité du G7 que la France aura à présider l'année prochaine», a expliqué le président français.