Le chef d'état-major libyen est mort dans un «accident» d'avion

Le chef d'état-major de l'Ouest libyen est mort lors de l'"accident» de l'avion à bord duquel il avait quitté Ankara (Turquie), où il était en visite, a annoncé mardi soir le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Le chef d'état-major libyen Mohamed Al-Haddad (à gauche) a posé aux côtés de son homologue turc Selcuk Bayraktaroglu à Ankara avant d'embarquer dans l'avion accidenté. ATS

Keystone-SDA ATS

«C'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du chef d'état-major général de l'armée libyenne, le général de corps d'armée Mohamed Al-Haddad», a déclaré M. Dbeibah sur sa page officielle sur Facebook.