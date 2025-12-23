  1. Clients Privés
Après un «contact perdu» Le chef d'état-major libyen est mort dans un «accident» d'avion

ATS

23.12.2025 - 21:36

Le chef d'état-major de l'Ouest libyen est mort lors de l'"accident» de l'avion à bord duquel il avait quitté Ankara (Turquie), où il était en visite, a annoncé mardi soir le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Le chef d'état-major libyen Mohamed Al-Haddad (à gauche) a posé aux côtés de son homologue turc Selcuk Bayraktaroglu à Ankara avant d'embarquer dans l'avion accidenté.
Le chef d'état-major libyen Mohamed Al-Haddad (à gauche) a posé aux côtés de son homologue turc Selcuk Bayraktaroglu à Ankara avant d'embarquer dans l'avion accidenté.
ATS

Keystone-SDA

23.12.2025, 21:36

23.12.2025, 21:38

«C'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du chef d'état-major général de l'armée libyenne, le général de corps d'armée Mohamed Al-Haddad», a déclaré M. Dbeibah sur sa page officielle sur Facebook.

Demande d'atterrissage reçue. «Contact perdu» avec l'avion du chef d'état-major libyen

Demande d'atterrissage reçue«Contact perdu» avec l'avion du chef d'état-major libyen

