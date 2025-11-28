  1. Clients Privés
Ukraine Zelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption

ATS

28.11.2025 - 17:35

Le président Volodymyr Zelensky a limogé vendredi son chef de cabinet, Andriï Iermak, considéré comme son bras droit et l'un des hommes les plus influents d'Ukraine, après la perquisition de son logement par les enquêteurs de l'agence anticorruption.

Âgé de 54 ans, Andriï Iermak était justement à la tête de la délégation ukrainienne pour ces pourparlers et l'un des membres les plus importants de l'équipe du président Zelensky (archives).
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

28.11.2025, 18:09

Cette démission, qui risque de déstabiliser la présidence, arrive à un moment très difficile pour l'Ukraine, alors que ses soldats sont à la peine sur le front et qu'elle négocie avec les Etats-Unis sur un plan visant à mettre fin à quatre ans de guerre avec la Russie.

Âgé de 54 ans, Andriï Iermak était justement à la tête de la délégation ukrainienne pour ces pourparlers et l'un des membres les plus importants de l'équipe du président Zelensky. Sa démission intervient deux semaines après la révélation d'un scandale de corruption d'ampleur dans le secteur énergétique, déjà mis à mal par les bombardements russes.

Portrait d'Andrij Jermak. Le «cardinal vert» – à quel point l'homme fort de Zelensky est-il corrompu ?

«Le chef du cabinet, Andriï Iermak, a présenté sa démission», a annoncé M. Zelensky dans son message quotidien à la population diffusé sur les réseaux sociaux, le remerciant d'avoir «toujours représenté la position de l'Ukraine» et «toujours adopté une position patriotique».

Il a précisé qu'il s'entretiendrait samedi avec les personnes susceptibles de remplacer M. Iermak à la tête de la présidence. Un décret de M. Zelensky a validé dans la foulée sa démission.

Le président a appelé les Ukrainiens à «ne pas perdre (leur) unité», alors que de nombreuses voix s'interrogeaient depuis quatre ans sur l'influence croissante de M. Iermak sur le président, qualifiés par certains d'«hypnotique», et sur son contrôle des accès à M. Zelensky.

Dans la matinée, l'agence anticorruption ukrainienne (NABU) et le parquet spécialisé dans ces affaires (SAP) avaient mené des perquisitions au domicile d'Andriï Iermak, sans préciser pour quelle raison. M. Iermak, nommé à la présidence en 2020, deux ans avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, avait confirmé ces fouilles et assuré coopérer «pleinement» avec les enquêteurs.

Diplomatie. Marco Rubio a atterri à Genève pour des discussions sur l'Ukraine

«Ali Baba»

Ces perquisitions sont liées, selon des députés d'opposition, à l'un des pires scandales de corruption de la présidence Zelensky, qui avait mené début novembre à la destitution de deux ministres et à plusieurs arrestations.

Le NABU avait alors mis au jour un «système criminel», orchestré selon les enquêteurs par un proche du président, qui a permis de détourner environ 86 millions d'euros dans le secteur énergétique. Acculé par ces révélations, Volodymyr Zelensky avait introduit des sanctions contre l'organisateur présumé, Timour Minditch, son ancien associé d'affaires et considéré comme son ami proche.

Selon un député d'opposition, Andriï Iermak serait indirectement mentionné sur des enregistrements de conversations entre les suspects comme ordonnant des pressions sur les structures anticorruption.

L'Europe s'alarme. Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées

Il y figurerait sous le pseudonyme d'«Ali Baba», qui reprend les premières lettres de son prénom et son patronyme, Andriï Borysovytch. Ancien producteur de cinéma et juriste spécialisé en propriété intellectuelle, M. Iermak avait travaillé avec le président Zelensky à l'époque où ce dernier était un comédien très populaire.

Il était considéré comme le deuxième homme le plus influent du pays, après Volodymyr Zelensky. Depuis le début de l'invasion russe il y a bientôt quatre ans, il a mené plusieurs sessions de négociations avec les Américains à Washington, ou encore le week-end dernier à Genève.

«Cette situation affaiblit» la position ukrainienne dans les négociations et la Russie exploitera «sans aucun doute» ce scandale, a commenté auprès de l'AFP l'analyste politique ukrainien Volodymyr Fessenko.

Zelensky sous «hypnose»

L'influence d'Andriï Iermak sur Volodymyr Zelensky est un sujet très discuté en Ukraine depuis le début de la guerre et qui suscite des interrogations jusqu'au sein de l'équipe présidentielle.

Les voix critiques accusent le chef de cabinet de concentrer trop de pouvoir, prenant de facto la direction de la politique étrangère du pays et contrôlant l'accès au président. Son influence sur Volodymyr Zelensky, «c'est comme de l'hypnose», estimait sarcastiquement en novembre auprès de l'AFP une source haut placée au sein du parti présidentiel.

Secteur énergétique encore visé. Nouvelle nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie

Andriï Iermak a «écarté le ministère des Affaires étrangères» des négociations avec Washington, selon cette source. «Iermak ne permet à personne d'approcher Zelensky, sauf les gens loyaux» et cherche à «influencer presque toutes les décisions de la présidence», a renchéri auprès de l'AFP un ancien haut responsable ayant travaillé avec le chef de l'Etat.

Parfois surnommé «vice-président», M. Iermak accompagne M. Zelensky à quasiment tous les évènements officiels. Selon des médias, les lits des deux hommes se trouvent même côte à côte dans le bunker souterrain de la présidence, ce qui a suscité de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux. Ils passent aussi du temps libre ensemble pour faire du sport ou regarder des films.

