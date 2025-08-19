  1. Clients Privés
Après seulement un an et demi Le chef de l'armée de l'air américaine va quitter son poste

ATS

19.8.2025 - 07:29

Le général David Allvin, à la tête de l'US Air Force, va quitter son poste à la moitié de son mandat qui devait durer quatre ans, a annoncé ce corps de l'armée américaine lundi. Plusieurs importants responsables de l'armée américaine ont été poussés vers la sortie depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier.

Le général Allvin, il occupe la tête de l'état-major de l'US Air Force depuis novembre 2023.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.08.2025, 07:29

M. Allvin «a annoncé son intention de se retirer le 1er novembre, ou autour» de cette date, a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué. Le général «continuera de servir en tant que chef d'état-major jusqu'à ce qu'un remplacement soit confirmé, ce qui permettra d'avoir du temps pour une transition de direction fluide».

Les raisons du départ anticipé de David Allvin n'ont pas été communiquées. En février, le président américain a limogé, sans donner d'explication, le chef de l'état-major interarmées Charles «CQ» Brown, qui était le plus haut gradé de l'US Army.

Entité neutre

Les chefs de la marine et des garde-côtes, celui de l'agence nationale de la sécurité (NSA), le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, un amiral des forces de l'OTAN et trois avocats de la justice militaire de premier plan ont aussi été remerciés.

Quant au général Allvin, il occupe la tête de l'état-major de l'US Air Force depuis novembre 2023. Son mandat devait durer quatre ans. Il était auparavant adjoint.

Le ministre américain de la défense, Pete Hegseth, assure que M. Trump ne fait que sélectionner les responsables militaires qu'il souhaite. Le camp démocrate craint pour sa part une politisation de l'armée, qui reste normalement une entité neutre.

