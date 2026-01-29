  1. Clients Privés
Iran Le chef de l'armée iranienne se dit prêt à une «riposte écrasante»

ATS

29.1.2026 - 13:18

Le chef de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, s'est dit prêt à une «riposte écrasante» aux menaces d'intervention américaine, a annoncé jeudi la télévision d'Etat. Il a doté les régiments de combat d'un millier de drones stratégiques.

KEYSTONE

Keystone-SDA

29.01.2026, 13:18

Face aux «menaces auxquelles nous sommes confrontées», l'armée a pour «priorité de renforcer ses atouts stratégiques en vue d'une riposte rapide et écrasante à toute invasion et attaque», a déclaré le général, cité par la chaîne.

Sur son ordre, les régiments de combat ont été dotés de «1000 drones stratégiques» fabriqués par «l'armée en coopération avec le ministère de la Défense, conformément aux nouvelles menaces et aux enseignements tirés de la guerre de 12 jours» avec Israël en juin, a ajouté la télévision.

