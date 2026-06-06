Le chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal est en route pour le Pakistan, où il doit rencontrer son homologue Asim Munir, a indiqué samedi l'armée libanaise. Cette visite est liée, selon une autre source, aux pourparlers pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal (au centre) est en route pour le Pakistan, où il doit rencontrer son homologue. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le Liban est une partie essentielle de ces négociations» entre Iran et Etats-Unis, a avancé cette source proche du dossier. Le Pakistan est le principal médiateur dans les pourparlers visant à mettre fin durablement à la guerre déclenchée par l'attaque israélo-américaine du 28 février sur l'Iran, et qui s'est ensuite étendue à la région.

Les négociations patinent depuis le cessez-le-feu conclu le 8 avril. Et des médias iraniens ont affirmé en début de semaine que l'Iran avait suspendu sa participation à cause de l'offensive d'Israël au Liban contre le Hezbollah pro-iranien.

Les Etats-Unis souhaitent traiter ce dossier à part, mais Téhéran a toujours réclamé que le Liban soit partie intégrante des négociations.

Le conflit au Liban avait débuté le 2 mars, quand le Hezbollah avait ciblé Israël pour «venger» la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei au premier jour de l'attaque israélo-américaine. L'offensive lancée en réponse par Israël a depuis fait plus de 3650 morts au Liban.