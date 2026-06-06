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Guerre au Moyent-Orient Le chef de l'armée libanaise en route pour le Pakistan

ATS

6.6.2026 - 19:26

Le chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal est en route pour le Pakistan, où il doit rencontrer son homologue Asim Munir, a indiqué samedi l'armée libanaise. Cette visite est liée, selon une autre source, aux pourparlers pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal (au centre) est en route pour le Pakistan, où il doit rencontrer son homologue.
Le chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal (au centre) est en route pour le Pakistan, où il doit rencontrer son homologue.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 19:26

«Le Liban est une partie essentielle de ces négociations» entre Iran et Etats-Unis, a avancé cette source proche du dossier. Le Pakistan est le principal médiateur dans les pourparlers visant à mettre fin durablement à la guerre déclenchée par l'attaque israélo-américaine du 28 février sur l'Iran, et qui s'est ensuite étendue à la région.

Les négociations patinent depuis le cessez-le-feu conclu le 8 avril. Et des médias iraniens ont affirmé en début de semaine que l'Iran avait suspendu sa participation à cause de l'offensive d'Israël au Liban contre le Hezbollah pro-iranien.

Les Etats-Unis souhaitent traiter ce dossier à part, mais Téhéran a toujours réclamé que le Liban soit partie intégrante des négociations.

Le conflit au Liban avait débuté le 2 mars, quand le Hezbollah avait ciblé Israël pour «venger» la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei au premier jour de l'attaque israélo-américaine. L'offensive lancée en réponse par Israël a depuis fait plus de 3650 morts au Liban.

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