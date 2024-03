Le secrétaire général de l'ONU s'est dit lundi «atterré» de la poursuite du conflit à Gaza malgré le ramadan. Il a appelé à faire «taire les armes» et libérer les otages pour «faire honneur à l'esprit» du mois sacré des musulmans.

«Aujourd'hui marque le début du mois sacré du ramadan, une période où les musulmans du monde entier célèbrent et propagent les valeurs de paix, de réconciliation et de solidarité. Mais même avec le début du ramadan, les morts, les bombardements et le carnage se poursuivent à Gaza», a déploré Antonio Guterres.

«Je suis atterré et outré que le conflit se poursuive à Gaza pendant ce mois sacré», a-t-il lancé. «Des familles cherchant à se protéger des bombardements israéliens luttent pour survivre, alors que la faim et la malnutrition s'installent. C'est déchirant et totalement inacceptable».

«Mon appel vibrant aujourd'hui est de faire honneur à l'esprit du ramadan en faisant taire les armes et en éliminant tous les obstacles pour que l'aide humanitaire vitale puisse avoir lieu au rythme et à l'échelle massive nécessaires», a ajouté le secrétaire général.

«L'Histoire nous regarde»

«Dans le même temps, et dans l'esprit de compassion du ramadan, j'appelle à la libération immédiate de tous les otages». Selon Israël, 130 otages se trouvent encore à Gaza, dont 31 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées par le Hamas.

«Les yeux du monde nous regardent. L'Histoire nous regarde. Nous ne pouvons pas détourner les yeux», a martelé Antonio Guterres. Il s'est également alarmé d'une possible offensive terrestre israélienne sur Rafah, qui ferait «chuter la population de Gaza encore plus profondément dans les cercles de l'enfer».

Il a d'autre part répété son appel lancé la semaine dernière à un cessez-le-feu au Soudan pour le mois sacré du ramadan, «dans l'intérêt de la population qui subit la faim, les horreurs et une épreuve indescriptible».

«A Gaza, au Soudan, et au-delà, le temps de la paix est venu. J'appelle les leaders politiques, religieux et communautaires partout à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que cette période sacrée soit un moment d'empathie, d'action et de paix».

ATS