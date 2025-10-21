Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte se rend mardi à Washington pour une réunion avec Donald Trump. L'annonce a été faite par son équipe.

Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte se rend mardi à Wasinhgton pour rencontrer Donald Trump (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Le secrétaire général rencontrera le président américain», a indiqué l'Alliance dans un communiqué sans donner aucun détail sur l'ordre du jour de la réunion. Sa visite doit se prolonger jusqu'à mercredi.