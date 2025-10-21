  1. Clients Privés
Défense Le chef de l'Otan Mark Rutte se rend à Washington mardi

ATS

21.10.2025 - 21:39

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte se rend mardi à Washington pour une réunion avec Donald Trump. L'annonce a été faite par son équipe.

Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte se rend mardi à Wasinhgton pour rencontrer Donald Trump (archives).
Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte se rend mardi à Wasinhgton pour rencontrer Donald Trump (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 21:39

21.10.2025, 21:44

«Le secrétaire général rencontrera le président américain», a indiqué l'Alliance dans un communiqué sans donner aucun détail sur l'ordre du jour de la réunion. Sa visite doit se prolonger jusqu'à mercredi.

