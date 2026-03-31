Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête après la mort de plus de 390 employés de l'agence pendant la guerre à Gaza.

Avant de quitter la direction de l'Unrwa, Philippe Lazzarikni demande une enquête sur la mort de plus de 300 des membres de cette agence (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Je crois qu'il nous faut un panel (...) un panel d'experts de haut niveau pour enquêter sur le meurtre de nos collaborateurs», a déclaré Philippe Lazzarini à la presse à Genève, au dernier jour de son mandat à la tête de l'agence.