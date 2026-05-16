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Selon Israël Le chef de la branche armée du Hamas tué dans une frappe à Gaza

ATS

16.5.2026 - 12:24

L'armée israélienne et des responsables du Hamas ont confirmé samedi la mort du chef de la branche armée du mouvement palestinien lors d'une frappe israélienne la veille. L'homme est présenté comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023.

Ezzedine al-Haddad a été «éliminé» dans une frappe israélienne sur la ville de Gaza (image d'illustration).
Ezzedine al-Haddad a été «éliminé» dans une frappe israélienne sur la ville de Gaza (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.05.2026, 12:24

16.05.2026, 12:27

L'armée israélienne et le renseignement intérieur (Shin Bet) «annoncent (...) que le terroriste Ezzedine al-Haddad a été éliminé», selon un communiqué, une information également confirmée à l'AFP par des responsables du Hamas.

Moyen-Orient. Benjamin Netanyahu : «Nous contrôlons 60% du territoire» de la bande de Gaza

Moyen-OrientBenjamin Netanyahu : «Nous contrôlons 60% du territoire» de la bande de Gaza

Le ministère israélien de la Défense avait indiqué vendredi avoir ciblé ce responsable du Hamas dans la ville de Gaza, sans confirmer sa mort.

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