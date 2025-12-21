Le chef de la diplomatie israélienne appelle les juifs à venir s'installer en Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a appelé les juifs des pays occidentaux à s'installer en Israël pour échapper à la montée de l'antisémitisme, une semaine après l'attaque contre une fête juive à Sydney qui a fait 15 morts.

En octobre, M. Saar avait accusé les autorités britanniques de ne pas avoir agi pour contenir une «vague toxique d'antisémitisme» (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Les juifs ont le droit de vivre en sécurité partout. Mais nous voyons et comprenons parfaitement ce qui se passe, et nous avons une certaine expérience historique. Aujourd'hui, les juifs sont traqués à travers le monde», a déclaré M. Saar dimanche lors d'un allumage public de bougies marquant le dernier jour de la fête juive de Hanouka.

«Aujourd'hui, j'appelle les juifs d'Angleterre, les juifs de France, les juifs d'Australie, les juifs du Canada, les juifs de Belgique: venez en Terre d'Israël! Revenez à la maison!», a-t-il lancé lors de la cérémonie, organisée en présence de responsables de communautés et d'organisations juives du monde entier.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre 2023, les dirigeants israéliens dénoncent une recrudescence de l'antisémitisme dans les pays occidentaux et accusent leurs gouvernements de ne pas faire suffisamment pour endiguer le phénomène.

Mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a exhorté les pays occidentaux à «lutter contre l'antisémitisme et garantir la sécurité» des juifs.

En octobre, M. Saar avait accusé les autorités britanniques de ne pas avoir agi pour contenir une «vague toxique d'antisémitisme» après une attaque devant une synagogue de Manchester lors de Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif, au cours de laquelle deux personnes ont été tuées et quatre blessées.

Selon la «loi du retour» israélienne de 1950, tout juif dans le monde a le droit de faire son aliyeh et d'obtenir la citoyenneté israélienne. La loi s'applique également aux personnes ayant au moins un grand-parent juif.