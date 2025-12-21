Le chef de la diplomatie israélienne appelle les juifs à venir s'installer en Israël

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Revenez à la maison!» Le chef de la diplomatie israélienne appelle les juifs à venir s'installer en Israël

Basile Mermoud

21.12.2025

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a appelé les juifs des pays occidentaux à s'installer en Israël pour échapper à la montée de l'antisémitisme, une semaine après l'attaque contre une fête juive à Sydney qui a fait 15 morts.

En octobre, M. Saar avait accusé les autorités britanniques de ne pas avoir agi pour contenir une «vague toxique d'antisémitisme» (archives).
En octobre, M. Saar avait accusé les autorités britanniques de ne pas avoir agi pour contenir une «vague toxique d'antisémitisme» (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.12.2025, 22:40

«Les juifs ont le droit de vivre en sécurité partout. Mais nous voyons et comprenons parfaitement ce qui se passe, et nous avons une certaine expérience historique. Aujourd'hui, les juifs sont traqués à travers le monde», a déclaré M. Saar dimanche lors d'un allumage public de bougies marquant le dernier jour de la fête juive de Hanouka.

«Aujourd'hui, j'appelle les juifs d'Angleterre, les juifs de France, les juifs d'Australie, les juifs du Canada, les juifs de Belgique: venez en Terre d'Israël! Revenez à la maison!», a-t-il lancé lors de la cérémonie, organisée en présence de responsables de communautés et d'organisations juives du monde entier.

Malgré l'interdiction de l'armée. Des Israéliens pénètrent dans Gaza pour en demander la réoccupation

Malgré l'interdiction de l'arméeDes Israéliens pénètrent dans Gaza pour en demander la réoccupation

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre 2023, les dirigeants israéliens dénoncent une recrudescence de l'antisémitisme dans les pays occidentaux et accusent leurs gouvernements de ne pas faire suffisamment pour endiguer le phénomène.

Mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a exhorté les pays occidentaux à «lutter contre l'antisémitisme et garantir la sécurité» des juifs.

Gaza. Netanyahu assure que la deuxième phase de la trêve est pour «très bientôt»

GazaNetanyahu assure que la deuxième phase de la trêve est pour «très bientôt»

En octobre, M. Saar avait accusé les autorités britanniques de ne pas avoir agi pour contenir une «vague toxique d'antisémitisme» après une attaque devant une synagogue de Manchester lors de Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif, au cours de laquelle deux personnes ont été tuées et quatre blessées.

Selon la «loi du retour» israélienne de 1950, tout juif dans le monde a le droit de faire son aliyeh et d'obtenir la citoyenneté israélienne. La loi s'applique également aux personnes ayant au moins un grand-parent juif.

Les plus lus

Donald Trump tente-t-il d'étouffer l'affaire Epstein?
Il y a dix ans : le quadruple meurtre qui a ébranlé la Suisse
Sous l’impulsion de son PDG, Migros se restructure en profondeur
Worb : une conductrice percute le mur d'une maison et se tue
Le chef de la diplomatie israélienne appelle les juifs à venir s'installer en Israël