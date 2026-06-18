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Energie atomique Le chef de l'AIEA salue la reconnaissance du rôle de l'agence

ATS

18.6.2026 - 09:49

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) salue la signature du protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Jeudi à Genève, il a relevé que le rôle de son institution était «reconnu» dans ce dossier.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi n'exclut pas d'être présent vendredi au Bürgenstock (NW) (archives).
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi n'exclut pas d'être présent vendredi au Bürgenstock (NW) (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 09:49

18.06.2026, 11:15

«Il est bon qu'un accord soit signé» après un conflit comme celui-là, a affirmé à la presse l'Argentin. Désormais, «il y a du travail à faire» et il faut s'asseoir avec les Américains et les Iraniens, a-t-il ajouté.

Plusieurs scénarios sont possibles sous le point 8 du protocole, y compris une dilution de l'uranium iranien enrichi à 60% sous supervision de l'AIEA. M. Grossi ne veut pas spéculer mais il n'exclut pas d'être présent dès vendredi au Bürgenstock (NW) pour le lancement des négociations vers un accord définitif. «C'est une possibilité», selon lui.

«C'est un moment d'énorme responsabilité pour nous», a ajouté M. Grossi, candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. «Le fait que le rôle de l'AIEA soit reconnu» montre l'importance de l'institution, selon lui.

«Tout dépend de la volonté politique de toutes les parties», insiste l'Argentin. L'AIEA sait ce qu'il faudrait techniquement mais elle s'adaptera au mandat qui lui est donné lors des négociations pour aboutir d'ici deux mois à un accord final. Et d'affirmer que l'institution, critiquée par le passé par Téhéran, oeuvre toujours avec le droit international comme principe et sans approche politique.

Trêve obtenue localement en Ukraine

Le protocole d'accord prévoit aussi que l'Iran gèle ses activités nucléaires pendant le temps des discussions. M. Grossi ne sait pas si l'AIEA sera chargée de surveiller l'application de cette question.

Plus largement, «nous aurons le déploiement qui sera requis. Ni plus, ni moins», ajoute encore le directeur général sans pouvoir donner davantage d'indications tant que les discussions n'ont pas démarré. Mais il anticipe déjà qu'il devra demander du soutien au-delà des pays directement liés au processus, à savoir les Etats-Unis l'Iran, le Pakistan et le Qatar.

«Je suis convaincu» que la communauté internationale répondra favorablement, dit-il. Ces dernières années ont été intenses pour l'AIEA. Le travail de surveillance des activités de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, contrôlée par la Russie depuis plusieurs années, se poursuit.

«Nous sommes encore sur place» et l'institution a réussi à faire approuver un cessez-le-feu local pour réparer les lignes électriques qui alimentent la centrale. Dans la nuit de mardi à mercredi encore, une attaque russe sur la ville avait tué au moins une personne et fait sept blessés. M. Grossi déplore l'augmentation des activités militaires dans cette partie du territoire ukrainien.

Dans le Golfe aussi

L'AIEA est également active dans le Golfe après les frappes iraniennes contre des infrastructures nucléaires aux Emirats arabes unis. Une mission pourrait être lancée, précise le directeur général.

Il déplore la menace nucléaire grandissante dans un monde où «il y a tant de fragmentation». Selon lui, l'ONU peut oeuvrer plus efficacement. Après 40 ans à s'être occupé exclusivement de désarmement, notamment à Genève, M. Grossi veut devenir le prochain secrétaire général de l'organisation.

Certains lui reprochent son manque d'expérience au-delà de ces questions nucléaires. Lui estime au contraire que l'AIEA est tellement importante pour la paix et la sécurité internationales que son mandat actuel lui permettra d'"extrapoler" son rôle au pilotage de l'ONU elle-même.

Depuis mercredi, il a multiplié les rencontres à Genève, notamment sur l'intelligence artificielle (IA) ou sur l'énergie nucléaire. Il a notamment discuté avec le secrétaire d'Etat Alexandre Fasel de la Genève internationale, le remerciant pour le soutien suisse à son entité.

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