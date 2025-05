Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a ordonné mardi un examen du retrait chaotique des forces américaines d'Afghanistan en 2021, cible de critiques de longue date de la part des républicains envers l'administration précédente de Joe Biden.

Les républicains n'ont cessé de critiquer le retrait chaotique des Américains d'Afghanistan en 2021, ensanglanté notamment par un attentat-suicide à l'aéroport de Kaboul ayant tué 13 soldats américains (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«J'en ai conclu que nous avons besoin d'un examen en profondeur pour s'assurer que des comptes soient rendus pour cet événement, et qu'une image d'ensemble soit fournie au peuple américain», a déclaré le chef du Pentagone dans une note interne.

Un comité spécial «examinera assidument les enquêtes précédentes et comprendra – sans être limité à cela – les constatations de faits, les sources, les témoins, et analysera le processus décisionnel qui a abouti à l'un des moments les plus sombres et les plus mortels de l'Amérique à l'international», précise la note.

Retrait «chaotique»

Les républicains n'ont cessé de critiquer le retrait chaotique des Américains d'Afghanistan en 2021, ensanglanté notamment par un attentat-suicide à l'aéroport de Kaboul ayant tué 13 soldats américains. Donald Trump l'avait d'ailleurs utilisé comme argument de campagne contre la candidate démocrate Kamala Harris, vice-présidente de Joe Biden.

Le président démocrate a été régulièrement visé pour avoir poursuivi le processus de retrait sans imposer de conditions aux talibans, notamment un cessez-le-feu entre eux et le gouvernement de Kaboul finalement renversé.