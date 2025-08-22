  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Le chef du renseignement militaire américain renvoyé

ATS

22.8.2025 - 23:24

Un haut responsable a annoncé vendredi le renvoi du chef du renseignement militaire aux Etats-Unis, qui fait suite au limogeage de plusieurs hauts gradés ces derniers mois. Il n'a pas avancé de raison pour ce limogeage du lieutenant-général Jeffrey Kruse.

Jeffrey Kruse occupait les fonctions de directeur de la Defense Intelligence Agency depuis le début de l'année 2024 (archives).
Jeffrey Kruse occupait les fonctions de directeur de la Defense Intelligence Agency depuis le début de l'année 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.08.2025, 23:24

23.08.2025, 07:11

Mais son renvoi arrive peu après que ses services ont estimé que les frappes américaines menées en Iran en juin avaient retardé de plusieurs années le programme nucléaire de Téhéran.

Ce rapport, dont la presse s'est fait l'écho, diffère sensiblement des affirmations du président américain Donald Trump, qui martèle que les attaques en question ont totalement détruit les sites nucléaires visés. Cette divergence aurait suscité la colère du dirigeant républicain.

Jeffrey Kruse «n'assumera plus les fonctions de directeur de la DIA» (Defense Intelligence Agency), a indiqué le haut responsable militaire, sous couvert d'anonymat. Il occupait le poste depuis le début de l'année 2024.

Depuis son retour au pouvoir, le dirigeant républicain a présidé au renvoi de multiples hauts responsables du Pentagone, à commencer par le chef d'état-major des armées, Charles Brown.

Le ministre de la défense Pete Hegseth, un fidèle de Donald Trump, défend le droit du président à choisir les dirigeants de l'armée comme il l'entend, mais des élus démocrates se sont inquiétés d'une possible politisation de cette dernière.

Les plus lus

Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
«Je garde la Coupe du monde? » – Trump fait son show à la Maison-Blanche
Souverainistes radicaux : 299 Suisses visés par de faux mandats d'arrêt
Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite
Après le 20h00 de France 2, Anne-Sophie Lapix rejoindra M6 et RTL à la rentrée