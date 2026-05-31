Le chef indigène Brooklyn Rivera meurt en prison au Nicaragua

Le chef indigène Broolyn Rivera, emprisonné depuis trois ans par le gouvernement nicaraguayen, est décédé à la suite de la détérioration de son état de santé, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Brooklyn Rivera était un dirigeant du parti indigène Yatama (Fils de la Terre Mère unis), qui défend les droits des communautés autochtones du Nicaragua (image d’illustration). IMAGO/Xinhua

Agence France-Presse Basile Mermoud

Chef du peuple miskito et ancien député, Brooklyn Rivera, 73 ans, avait été arrêté en septembre 2023 après avoir dénoncé le sort des populations indigènes au cours d'une conférence internationale.

Amnesty International le considérait comme un «prisonnier d'opinion», et les Etats-Unis réclamaient sa libération. Le 1er mai, un groupe d'experts de l'ONU avait réclamé aux autorités des «preuves de vie» du détenu.

«Nous avons le regret de confirmer qu’il a malheureusement quitté ce monde», ont déclaré les autorités sanitaires nicaraguayennes, dans un communiqué publié dimanche dans des médias progouvernementaux.

Selon ce communiqué, la «détérioration physique et neurologique» de M. Rivera était «la conséquence d'une bactérie générée par le virus du Covid-19». Son décès est survenu malgré les «efforts considérables et intenses» déployés par les médecins, assure le ministère de la Santé.

Les ministères de l'Intérieur et de la Santé avaient publié mercredi des photos de M. Rivera alité dans un hôpital, relié à un respirateur et visiblement amaigri.

Les images fournies par les médias officiels étaient accompagnées d'un rapport médical expliquant que le chef indigène était hospitalisé depuis le 7 mars «face à une détérioration évidente de ses fonctions respiratoires».

Tininiska Rivera, la fille du détenu, a alors tenu le gouvernement pour responsable de la «détérioration» de l'état de santé de son père.

Brooklyn Rivera était un dirigeant du parti indigène Yatama (Fils de la Terre Mère unis), qui défend les droits des communautés autochtones du Nicaragua.

Les autorités n'ont jamais rendu publiques les accusations portées contre lui. Mais selon des informations parues dans la presse, en novembre 2024, le gouvernement a admis devant le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme que son immunité parlementaire avait été levée afin de mener une enquête sur lui pour des crimes graves tels que la trahison.

En mars, le Bureau des affaires de l'hémisphère occidental du Département d'Etat américain a accusé la «dictature Murillo-Ortega» de maintenir des personnes «emprisonnées uniquement pour s'être opposées au régime» dans des conditions «inhumaines» et sans soins médicaux.

Le président Daniel Ortega, 80 ans, et son épouse Rosario Murillo, 74 ans, exercent un strict contrôle sur les opposants depuis les manifestations de 2018, qui ont fait quelque 300 morts tandis que des centaines de personnes ont été emprisonnées.