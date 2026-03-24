Le gouvernement du Chili a annoncé lundi une augmentation historique des prix des carburants, qui sont soumis à un mécanisme de contrôle dans ce pays latino-américain. Cette mesure doit permettre de faire face à l'envolée des cours du pétrole due à la guerre au Moyen-Orient.

Les prix des carburants sont affichés dans une station-service à Santiago, au Chili, le 23 mars 2026. Le gouvernement chilien a approuvé une hausse historique des prix des carburants et a limité les aides accordées au secteur du transport routier, alors que la flambée des coûts du pétrole liée à la guerre dans le golfe Persique exerce une pression supplémentaire sur le budget des ménages. KEYSTONE

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A partir de jeudi, le prix du litre d'essence passera de 1,3 à 1,7 dollar, et celui du litre de gazole de 0,7 à 1,7 dollar, a indiqué le ministère chilien des Finances dans un communiqué.

Cette mesure est prise «pour ajuster les prix intérieurs à des niveaux consistants avec les prix internationaux», a-t-il expliqué.

Le nouveau gouvernement du président d'extrême droite José Antonio Kast estime que dans le contexte international actuel, le mécanisme de contrôle des prix des carburants au Chili coûte à l'Etat environ 140 millions de dollars par semaine.

«Nous sommes confrontés à l'un des plus grands chocs survenus sur le marché pétrolier depuis des décennies, dans un contexte de très forte contrainte budgétaire. Nous devons prendre des décisions difficiles pour préserver les finances publiques», a déclaré Jorge Quiroz, ministre des Finances, cité dans le communiqué.

Peu après cette annonce, de longues files d'attente se sont formées dans certaines stations-service de la capitale, Santiago, a constaté l'AFP.

«Pour le citoyen lambda, il s'agit d'une hausse sans précédent du prix de l'essence et du diesel», a déclaré à l'AFP l'économiste Juan Ortiz, professeur à l'université Diego Portales, qui prédit une forte poussée inflationniste en avril.

M. Kast, qui a pris ces fonctions début mars, s'est fixé pour objectif de réduire fortement le déficit public du pays (3,6% du PIB en 2025) en réduisant de six milliards de dollars (soit environ 2% du PIB) les dépenses publiques au cours des 18 prochains mois.