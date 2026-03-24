  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Des décisions difficiles» Le Chili annonce une hausse historique des carburants

ATS

24.3.2026 - 06:25

Le gouvernement du Chili a annoncé lundi une augmentation historique des prix des carburants, qui sont soumis à un mécanisme de contrôle dans ce pays latino-américain. Cette mesure doit permettre de faire face à l'envolée des cours du pétrole due à la guerre au Moyen-Orient.

Les prix des carburants sont affichés dans une station-service à Santiago, au Chili, le 23 mars 2026. Le gouvernement chilien a approuvé une hausse historique des prix des carburants et a limité les aides accordées au secteur du transport routier, alors que la flambée des coûts du pétrole liée à la guerre dans le golfe Persique exerce une pression supplémentaire sur le budget des ménages.
Les prix des carburants sont affichés dans une station-service à Santiago, au Chili, le 23 mars 2026. Le gouvernement chilien a approuvé une hausse historique des prix des carburants et a limité les aides accordées au secteur du transport routier, alors que la flambée des coûts du pétrole liée à la guerre dans le golfe Persique exerce une pression supplémentaire sur le budget des ménages.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.03.2026, 06:25

A partir de jeudi, le prix du litre d'essence passera de 1,3 à 1,7 dollar, et celui du litre de gazole de 0,7 à 1,7 dollar, a indiqué le ministère chilien des Finances dans un communiqué.

Cette mesure est prise «pour ajuster les prix intérieurs à des niveaux consistants avec les prix internationaux», a-t-il expliqué.

Le nouveau gouvernement du président d'extrême droite José Antonio Kast estime que dans le contexte international actuel, le mécanisme de contrôle des prix des carburants au Chili coûte à l'Etat environ 140 millions de dollars par semaine.

«Nous sommes confrontés à l'un des plus grands chocs survenus sur le marché pétrolier depuis des décennies, dans un contexte de très forte contrainte budgétaire. Nous devons prendre des décisions difficiles pour préserver les finances publiques», a déclaré Jorge Quiroz, ministre des Finances, cité dans le communiqué.

Peu après cette annonce, de longues files d'attente se sont formées dans certaines stations-service de la capitale, Santiago, a constaté l'AFP.

«Pour le citoyen lambda, il s'agit d'une hausse sans précédent du prix de l'essence et du diesel», a déclaré à l'AFP l'économiste Juan Ortiz, professeur à l'université Diego Portales, qui prédit une forte poussée inflationniste en avril.

M. Kast, qui a pris ces fonctions début mars, s'est fixé pour objectif de réduire fortement le déficit public du pays (3,6% du PIB en 2025) en réduisant de six milliards de dollars (soit environ 2% du PIB) les dépenses publiques au cours des 18 prochains mois.

Les plus lus

Pétrole et gaz: la hausse des prix pourrait coûter des milliards aux ménages suisses
Le bûcheron se faisait passer pour une femme afin de piéger des ados
Trump parle de «négociations», Téhéran dénonce de fausses informations
Voilà comment la Suisse peut assurer son approvisionnement en électricité
Une bombe tombe en Colombie «par accident»
Bill Cosby devra verser 19 millions à l'une de ses victimes