Aide humanitaire Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps dans le monde

ATS

21.11.2025 - 11:30

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps en raison de la diminution de 17% de son budget pour 2026, a appris Keystone-ATS. L'Assemblée a validé jeudi ce plan à Genève. Environ 200 personnes sont affectées au siège genevois, selon la présidente.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric affirme que l'objectif est de préserver les opérations malgré les coupes de milliers d'équivalents temps plein dans l'organisation.
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric affirme que l'objectif est de préserver les opérations malgré les coupes de milliers d'équivalents temps plein dans l'organisation.
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 11:30

21.11.2025, 12:04

«L'accent est sur la préservation de nos opérations autant que possible», a affirmé vendredi à Keystone-ATS Mirjana Spoljaric. Il est impossible d'anticiper le nombre de licenciements, étant donné la volatilité de la situation. Un tiers du volume peut être résolu par des départs volontaires et l'abandon de postes qui n'étaient pas encore pourvus.

Le siège et des centres pour des activités mondiales à Manille et Belgrade perdront 400 équivalents plein temps. Des effets seront observés dans une trentaine de sous-délégations même si l'empreinte du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est maintenue. Certaines seront fermées.

Les dispositifs les plus importants comme le Proche-Orient, qui va supplanter l'Ukraine comme principale opération, ou le Soudan auront davantage de financements.

