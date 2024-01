Le conflit entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza pourrait se «métastaser», a prévenu dimanche à Doha le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, en tournée dans la région pour tenter d'éviter un embrasement au Moyen-Orient.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, à gauche, et le premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, à une conférence de presse à Doha, au Qatar, dimanche 7 janvier 2024. KEYSTONE

M. Blinken, dont le pays est le premier soutien politique et militaire d'Israël, a jugé «impératif» qu'Israël en fasse davantage pour protéger les civils palestiniens déplacés dans la bande de Gaza, qui devront pouvoir «rentrer chez eux».

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 4e mois, le chef de la diplomatie américaine a entamé une nouvelle tournée dans plusieurs pays arabes et en Israël.

«C'est un moment de profonde tension dans la région. C'est un conflit qui pourrait aisément se métastaser causant encore plus d'insécurité et plus de souffrances», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au côté du Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Le secrétaire d'Etat américain a affirmé qu'il soulèverait auprès des responsables israéliens «l'impératif de faire plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza».

«Au fur et à mesure que les opérations se réduisent, il sera certainement plus facile de veiller à ce que les civils ne soient pas touchés et à ce que davantage d'aide puisse être apportée», a-t-il ajouté.

Pas de colons à Gaza

M. Blinken a également répété son rejet des déclarations de ministres israéliens préconisant un retour de colons juifs à Gaza, en affirmant que «les civils palestiniens (devaient) pouvoir rentrer chez eux dès que les conditions le permettront».

Il s'est par ailleurs dit «profondément désolé» pour la mort de deux journalistes d'Al Jazeera tués dimanche dans une frappe imputée à Israël. «C'est une tragédie inimaginable», a-t-il déclaré.

Le premier ministre qatari a affirmé dimanche que son pays poursuivait ses efforts pour parvenir à une nouvelle trêve, même si l'assassinat mardi du numéro deux du Hamas à Beyrouth a affecté, selon lui, «le processus compliqué». Mais «nous n'abandonnons pas», a-t-il ajouté.

Après la Jordanie et le Qatar, le secrétaire d'Etat américain s'est envolé pour les Emirats arabes unis, d'où il se rendra ensuite en Arabie saoudite.

ATS