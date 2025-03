La Chambre américaine des représentants doit se prononcer mardi sur un texte budgétaire provisoire pour l'année 2025 qui permettrait à l'administration Trump d'éviter une paralysie de l'Etat fédéral, le fameux «shutdown», avant la date limite de vendredi soir.

Les conséquences d'une paralysie de l'Etat fédéral seraient catastrophiques (archives). sda

Le vote est attendu en fin d'après-midi à Washington et une issue favorable ouvrirait la voie à l'adoption du texte au Sénat dans les jours suivants.

Face à l'opposition ferme des démocrates et au vu de leur courte majorité, les républicains de la Chambre des représentants savent qu'ils sont sur le fil du rasoir.

Leur chef, Mike Johnson, s'affaire en coulisses pour convaincre les quelques élus réfractaires de son camp, et peut compter sur l'appui de Donald Trump.

Le locataire de la Maison Blanche a appelé au cours du week-end les élus républicains à voter en faveur du texte présenté au Congrès, et leur a lancé en forme d'avertissement: «PAS DE DISSIDENCE».

Avec des indices boursiers en chute et des craintes grandissantes de récession, Donald Trump fait face aux premiers vents contraires de son second mandat en matière économique. Et il sait qu'une paralysie de l'Etat fédéral n'arrangerait rien.

Le Congrès a jusqu'à minuit dans la nuit de vendredi à samedi pour adopter un budget temporaire.

Sans quoi, des centaines de milliers de fonctionnaires se trouveront au chômage technique, sans paie. Le trafic aérien sera perturbé, comme le versement de certaines d'aides alimentaires aux familles à bas revenus, entre autres conséquences.

Une situation à risque que Donald Trump souhaite éviter un mois et demi seulement après son retour à la Maison Blanche.

Le républicain se souvient sûrement que lors de son premier mandat, un litige avec les démocrates sur le financement de la construction de son mur à la frontière avec le Mexique avait provoqué une paralysie partielle de l'Etat fédéral pendant 35 jours.

«Milliardaire non élu»

Face à la perspective d'un nouveau «shutdown», républicains et démocrates se rejettent la faute.

«Les démocrates ont fustigé les paralysies de l'Etat. Mais maintenant, ils en soutiennent une», a lancé mardi Mike Johnson.

«Qu'est-ce qui a changé? Ils sont prêts à faire N'IMPORTE QUOI pour arrêter Donald Trump dans l'application de son programme», a ajouté le leader républicain sur son compte X.

L'élue démocrate Rosa DeLauro a dénoncé de son côté un texte qui «fera mal aux Américains travaillant dur», notamment sur la question du logement.

«Ce chèque en blanc au milliardaire non élu Elon Musk échoue à faire baisser les coûts pour se loger, et à la place, coupe plus de 700 millions de dollars de subventions pour les loyers des Américains à bas revenus et travailleurs», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Car le risque de paralysie budgétaire arrive sur fond de coupes claires dans les dépenses publiques américaines, menées sous l'égide d'Elon Musk.

Version démocrate

Le mega-entrepreneur, patron notamment de Tesla et SpaceX, est devenu lors de la campagne de 2024 un allié et important soutien financier de Donald Trump.

A la tête d'une commission à l'efficacité gouvernementale (Doge), Elon Musk s'est lancé dans le démantèlement de plusieurs agences gouvernementales, qu'il accuse de fraude et de gestion dispendieuse, et le limogeage de dizaines de milliers de fonctionnaires.

Avant le vote mardi, les démocrates ont présenté leur propre version d'un texte budgétaire qui garderait le même niveau de dépenses publiques et repousserait à avril la date limite pour l'adoption d'un budget plein pour l'année 2025.

En contraste avec la proposition des républicains, dont le texte ferait courir cette date limite jusqu'en septembre. Le temps pour eux de plancher sur le financement de certaines des mesures phares de Donald Trump, comme son programme d'expulsions de migrants.