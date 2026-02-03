  1. Clients Privés
Etats-Unis Le Congrès vote la fin de la paralysie budgétaire

ATS

3.2.2026 - 20:20

La Chambre américaine des représentants a adopté mardi un texte budgétaire pour mettre fin à plus de trois jours de paralysie d'une partie de l'administration fédérale.

Le "shutdown" sévissiat depuis samedi sur fond de dissensions entre républicains et démocrates sur le financement de la police de l'immigration (ICE) (archives).
Le "shutdown" sévissiat depuis samedi sur fond de dissensions entre républicains et démocrates sur le financement de la police de l'immigration (ICE) (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 20:20

03.02.2026, 20:21

La promulgation attendue dans la foulée par Donald Trump permettra de conclure officiellement ce «shutdown» qui sévit depuis samedi sur fond de dissensions entre républicains et démocrates sur le financement de la police de l'immigration (ICE), après les événements récents de Minneapolis.

Développement suit...

