Affaire Epstein Le Conseil de l'Europe lève l'immunité de Thorbjorn Jagland

ATS

11.2.2026 - 11:42

Le Conseil de l'Europe a annoncé mercredi la levée de l'immunité de son ancien secrétaire général, le Norvégien Thorbjorn Jagland. Il est visé par une enquête dans son pays pour ses liens passés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Le Conseil de l'Europe a annoncé mercredi la levée de l'immunité de son ancien secrétaire général, le Norvégien Thorbjorn Jagland, visé par une enquête pour ses liens avec Jeffrey Epstein (image d'archives).
Le Conseil de l'Europe a annoncé mercredi la levée de l'immunité de son ancien secrétaire général, le Norvégien Thorbjorn Jagland, visé par une enquête pour ses liens avec Jeffrey Epstein (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 11:42

11.02.2026, 11:43

Secrétaire général de l'institution basée à Strasbourg de 2009 à 2019, Thorbjorn Jagland bénéficiait d'une immunité diplomatique pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Elle s'étendait même après la fin de son mandat.

