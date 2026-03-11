  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie Le Conseil de sécurité exige «la cessation immédiate» des attaques iraniennes

ATS

11.3.2026 - 22:25

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi une résolution très ferme contre Téhéran. Il a réclamé la «cessation immédiate» de ses attaques contre les Etats du Golfe et la Jordanie, sans mentionner celles d'Israël et des USA contre la République islamique.

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a dénoncé un texte "extrêmement déséquilibré": "Parler des attaques contre les pays de la région en faisant abstraction des causes profondes de l'escalade actuelle, notamment l'agression des USA et d'Israël contre l'Iran, est impossible et inéquitable".
L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a dénoncé un texte "extrêmement déséquilibré": "Parler des attaques contre les pays de la région en faisant abstraction des causes profondes de l'escalade actuelle, notamment l'agression des USA et d'Israël contre l'Iran, est impossible et inéquitable".
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 22:25

11.03.2026, 22:51

Treize pays ont voté pour ce texte, porté par Bahreïn avec les autres membres du Conseil de coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) ainsi que la Jordanie, et deux se sont abstenus: la Russie et la Chine.

La résolution a également bénéficié du rare soutien d'une large majorité des pays membres de l'ONU (135 sur 195).

Alors que les Etats du Golfe sont la cible de nombreuses frappes iraniennes depuis le début du conflit, elle «condamne dans les termes les plus fermes» ces attaques et exige leur «cessation immédiate».

Le texte dénonce en outre «toute action ou menace» de l'Iran «visant à fermer, entraver ou interférer de quelque manière que ce soit avec la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz».

Actions d'Israël et des USA ignorées

Désignant uniquement les actions de l'Iran, il ne mentionne pas celles des Etats-Unis et Israël, qui ont ouvert les hostilités le 28 février par une large campagne de frappes contre la République islamique.

«Ce soutien massif de la communauté internationale reflète une prise de conscience collective du danger que représente l'attaque injustifiée de l'Iran contre nos pays», s'est félicité le représentant à l'ONU de Bahreïn, Jamal Alrowaiei.

«La stabilité et la sécurité de la région» sont essentielles dans une zone qui est une «artère vitale pour l'économie mondiale et un corridor essentiel pour le commerce mondial et la sécurité énergétique», a-t-il poursuivi.

«L'Iran doit entendre ce message puissant de la communauté internationale et du Conseil de sécurité» et «cesser d'alimenter l'escalade de ce conflit», a pour sa part estimé le représentant français à l'ONU, Jérôme Bonnafont.

Texte «extrêmement déséquilibré»

L'ambassadeur russe au Conseil de sécurité, Vassily Nebenzia, a dénoncé un texte «extrêmement déséquilibré».

«Parler des attaques contre les pays de la région en faisant abstraction des causes profondes de l'escalade actuelle, notamment l'agression des Etats-Unis et d'Israël contre la République islamique d'Iran, est impossible et inéquitable», a-t-il lancé.

Appel à la désescalade Israël-Hezbollah

Dans la matinée, une vingtaine d'Etats soutenant la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban, ainsi que la sous-secrétaire générale des Nations unies Rosemary DiCarlo, avaient appelé dans la même enceinte à une «désescalade» entre le Hezbollah et Israël.

Moyen-Orient. Donald Trump : «Il ne reste pratiquement rien à frapper» en Iran

Moyen-OrientDonald Trump : «Il ne reste pratiquement rien à frapper» en Iran

La guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien a fait en dix jours 634 morts au Liban – dont 91 femmes et 47 enfants – ainsi que 1586 blessés, selon le ministre libanais de la Santé. Le total de déplacés enregistrés auprès des autorités s'élève à 816'000.

«Respecter la souveraineté libanaise»

Au nom de la vingtaine d'Etats, Jérôme Bonnafont a exhorté Israël «à respecter la souveraineté libanaise et son intégrité territoriale», tout en condamnant «la décision irresponsable du Hezbollah de se joindre aux attaques iraniennes contre Israël».

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a demandé aux Etats engagés dans le conflit de protéger les civils et les infrastructures civiles «dans toute la région», ainsi qu'à la communauté internationale de «financer généreusement» la réponse humanitaire.

Il a aussi souhaité «une diplomatie stratégique, calme, rationnelle et porteuse d'espoir». «Chaque fois que vous entendez les puissants attaquer l'ONU, demandez-vous ce qu'ils ont gagné en nous affaiblissant», a poursuivi M. Fletcher, dans un contexte de critiques répétées du président américain Donald Trump à l'encontre des Nations unies.

Les plus lus

La police annonce avoir identifié toutes les victimes
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»
Roger Federer est le 3'185e homme le plus riche du monde selon Forbes
Donald Trump : «Il ne reste pratiquement rien à frapper» en Iran
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant