Incursion russe en Estonie Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira en urgence lundi

Basile Mermoud

21.9.2025

Le ministère estonien des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendrait à sa demande lundi, suite à l'incursion de trois avions russes dans son espace aérien.

L’ONU parle d’une «violation flagrante de l'espace aérien estonien» (archives).
L’ONU parle d’une «violation flagrante de l'espace aérien estonien» (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.09.2025, 12:11

21.09.2025, 12:18

«Le 22 septembre (...), le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence en réponse à la violation flagrante de l'espace aérien estonien par la Russie vendredi dernier», selon un communiqué de la diplomatie estonienne.

