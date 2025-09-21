Le ministère estonien des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendrait à sa demande lundi, suite à l'incursion de trois avions russes dans son espace aérien.

L’ONU parle d’une «violation flagrante de l'espace aérien estonien» (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Le 22 septembre (...), le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence en réponse à la violation flagrante de l'espace aérien estonien par la Russie vendredi dernier», selon un communiqué de la diplomatie estonienne.