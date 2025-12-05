Le contrat d'achat des huit premiers F-35 suisses est signé

Le contrat d'achat des huit premiers avions de combat F-35 destinés à la Suisse a été signé fin septembre avec le fabricant américain Lockheed Martin. L'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) a confirmé vendredi à Keystone-ATS cette information du Temps.

Keystone-SDA ATS

Ces appareils appartiennent au lot 19, dont la décision de production et de livraison, longtemps retardée, vient d’être validée entre le constructeur et le Joint Program Office (l’office gouvernemental américain chargé du programme du F-35 et de sa vente à l’étranger), révèle Le Temps.

Selon la procédure américaine, les renchérissements de coûts ne peuvent pas être reportés sur les contribuables. C'est donc au commanditaire d'en payer la facture, sans possibilité de recours en justice, écrit le quotidien. Citée dans Le Temps, une porte-parole d'armasuisse précise que la Suisse bénéficie en principe des mêmes conditions que celles négociées par le gouvernement américain pour lui-même.

En septembre 2022, la Suisse a signé un contrat pour l'acquisition de 36 F-35 à hauteur de 6 milliards de francs avec le gouvernement américain, qui a agi en tant qu'intermédiaire avec le fabricant. Au cours de l'été dernier, on apprenait toutefois que la facture pourrait s'alourdir jusqu'à 1,3 milliard de francs. Le Conseil fédéral souhaite toutefois maintenir l'achat des jets.