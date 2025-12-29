  1. Clients Privés
Rencontre à Mar-a-Lago Vidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump

SDA

29.12.2025 - 07:12

À Mar-a-Lago, une déclaration de Donald Trump sur la Russie a laissé Volodymyr Zelensky perplexe. 

Selenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage

Selenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage

Beim Treffen in Trumps Club Mar-a-Lago sorgt eine Russland-Aussage des Ex-Präsidenten für verblüffte Blicke seitens Selenskyjs.

29.12.2025

,

Keystone-SDA, Lea Oetiker

29.12.2025, 07:12

29.12.2025, 08:23

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Après la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, une vidéo de leur conférence de presse au club Mar-a-Lago fait sensation.
  • Elle montre la réaction stupéfaite de Zelensky à la déclaration de Trump selon laquelle la Russie souhaite le succès de l’Ukraine.
  • Sur les réseaux sociaux, Zelensky est salué pour sa maîtrise de soi.
Montre plus

Après une rencontre largement infructueuse en Floride entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky sur une possible fin de la guerre en Ukraine, un clip vidéo fait le tour du web.

On y voit la réaction de Volodymyr Zelensky à une déclaration du président américain lors de la conférence de presse commune à Mar-a-Lago: le président ukrainien penche la tête, lève un sourcil et esquisse un sourire, visiblement étonné.

Appel «productif». Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky

Appel «productif»Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky

Avant la rencontre bilatérale, Donald Trump s’était entretenu par téléphone avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Interrogé sur le contenu de cet échange, le président américain — régulièrement critiqué pour sa proximité avec la Russie — a affirmé que «la Russie souhaite le succès de l’Ukraine», reconnaissant lui-même que cette déclaration «semblait un peu étrange».

«Nous sommes tous Zelensky»

La réaction de Volodymyr Zelensky traduisait un certain étonnement, teinté d’ironie. Pour rappel, la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, et Kiev résiste depuis avec l’appui de ses alliés occidentaux.

Garry Kasparov, critique du gouvernement russe et ancien champion du monde d’échecs, a commenté la scène sur la plateforme X, écrivant : «Nous sommes tous Zelensky. Mais personne sur Terre n’a son self-control», en référence au clip de la conférence de presse de Mar-a-Lago qu’il a partagé.

Ukraine. Zelensky affirme que le plan américain prévoit un gel du front

UkraineZelensky affirme que le plan américain prévoit un gel du front

Sur le compte X du magazine Business Ukraine, on pouvait lire à propos du clip: «Zelensky mérite un prix rien que pour s’être maîtrisé à ce moment de la conférence de presse.» D’autres utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé des commentaires similaires, ainsi que des images et vidéos de la scène.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

