Le Croissant-Rouge iranien a dit samedi soir avoir recensé au moins 201 morts et 747 blessés, dans une série de frappes israéliennes et américaines contre l'Iran.

De la fumée au dessus des toits de Téhéran, ce samedi 28 février 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sur les 31 provinces que compte l'Iran, «24 ont été touchées et le Croissant-Rouge est en état d'alerte», a souligné l'organisation dans un communiqué publié par l'agence Isna. Il s'agit du premier bilan officiel pour l'ensemble des frappes lancées samedi matin.