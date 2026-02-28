  1. Clients Privés
Iran Le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israéliennes et américaines

ATS

28.2.2026 - 18:57

Le Croissant-Rouge iranien a dit samedi soir avoir recensé au moins 201 morts et 747 blessés, dans une série de frappes israéliennes et américaines contre l'Iran.

De la fumée au dessus des toits de Téhéran, ce samedi 28 février 2026. 
De la fumée au dessus des toits de Téhéran, ce samedi 28 février 2026. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.02.2026, 18:57

Sur les 31 provinces que compte l'Iran, «24 ont été touchées et le Croissant-Rouge est en état d'alerte», a souligné l'organisation dans un communiqué publié par l'agence Isna. Il s'agit du premier bilan officiel pour l'ensemble des frappes lancées samedi matin.

Contre les bases américaines. Les Gardiens de la Révolution tirent une nouvelle vague de missiles

Contre les bases américainesLes Gardiens de la Révolution tirent une nouvelle vague de missiles

