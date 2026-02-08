  1. Clients Privés
Des mentions oui, mais... «Le dalaï-lama n'a jamais rencontré Epstein», affirme son bureau

ATS

8.2.2026 - 13:51

Le bureau du dalaï-lama a affirmé dimanche que le chef spirituel bouddhiste en exil, cité dans les dossiers Epstein, n'avait «jamais rencontré» Jeffrey Epstein, après que des médias chinois ont établi un lien entre lui et le criminel sexuel américain.

Le bureau du dalaï-lama a affirmé dimanche que le chef spirituel bouddhiste en exil, cité dans les dossiers Epstein, n'avait «jamais rencontré» Jeffrey Epstein, après que des médias chinois ont établi un lien entre lui et le criminel sexuel américain.
Le bureau du dalaï-lama a affirmé dimanche que le chef spirituel bouddhiste en exil, cité dans les dossiers Epstein, n'avait «jamais rencontré» Jeffrey Epstein, après que des médias chinois ont établi un lien entre lui et le criminel sexuel américain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.02.2026, 13:51

Une recherche dans les millions de documents des dossiers Epstein, rendus publics par le ministère américain de la Justice et consultés par l'AFP, fait apparaître à 154 reprises le nom du dalaï-lama. Toutefois, aucune mention ni suggestion d'une rencontre entre lui et Epstein n'y figure.

Jeudi, China Global Television Network (CGTN), un média public chinois, a rapporté que le dalaï-lama apparaissait au moins 169 fois dans les dossiers Epstein. Selon CGTN, un e-mail datant de 2012 et provenant d'un expéditeur censuré suggérait à une personne d'assister à un événement sur une île où «le dalaï-lama allait venir».

«Certains articles récents dans les médias et certaines publications sur les réseaux sociaux concernant les 'dossiers Epstein' tentent d'établir un lien entre Sa Sainteté le dalaï-lama et Jeffrey Epstein», a déclaré le bureau du dalaï-lama dans un communiqué publié sur X.

«Nous pouvons confirmer sans équivoque que Sa Sainteté n'a jamais rencontré Jeffrey Epstein et n'a jamais autorisé quiconque à le rencontrer ou à interagir avec lui en son nom», poursuit le communiqué.

La simple mention du nom d'une personne dans les fichiers Epstein n'implique pas que cette personne ait commis un acte répréhensible.

Jeffrey Epstein a été retrouvé mort 2019 dans sa prison, après avoir été accusé de trafic sexuel de mineures.

