«Nous sommes en guerre hybride» Le Danemark accuse la Russie d’être à l’origine de deux cyberattaques

Basile Mermoud

18.12.2025

Le gouvernement danois attribue deux cyberattaques, l'une lors des élections municipales et régionales en novembre et l'autre contre une usine de traitement des eaux fin 2024, à des groupes liés à l'État russe, a annoncé jeudi le ministre danois de la Défense.

Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen (archives).
Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen (archives).
AFP

18.12.2025, 18:06

18.12.2025, 18:07

Le gouvernement va convoquer l'ambassadeur russe, a précisé Troels Lund Poulsen lors d'une conférence de presse. Des conduites d'eau avaient explosé après la cyberattaque de fin 2024 et des foyers avaient été touchés, selon le ministre.

A la veille des élections municipales et régionales au Danemark, les sites internet de plusieurs partis politiques, de municipalités, d'institutions publiques ainsi que celui d'une entreprise de défense avaient été rendus inaccessibles à cause d'une cyberattaque revendiquée par des hackers prorusses.

Ukraine. Aide à Kiev: les dirigeants de l'UE sommés de trouver une solution

UkraineAide à Kiev: les dirigeants de l'UE sommés de trouver une solution

«Nous estimons que c'est très probable», a précisé le chef du renseignement militaire (FE), Thomas Ahrenkiel, à propos de l'attribution des deux attaques. «Cela signifie que nous sommes très sûrs qu'il s'agit de groupes prorusses liés à l'État russe».

«Nous avons pris de nombreuses initiatives et nous allons en prendre d'autres, car la manière d'agir de la Russie est profondément inacceptable», a ajouté pour sa part M. Lund Poulsen. Le gouvernement entend notamment mettre en place un nouveau réseau de cybersurveillance et un centre d'opérations en ligne.

Ukraine. Zelensky: «Moscou se prépare à une nouvelle année de guerre»

UkraineZelensky: «Moscou se prépare à une nouvelle année de guerre»

«C'est très grave de pouvoir attribuer les attaques à l'État russe. Que ce ne soit pas seulement des sympathisants, mais un groupe directement lié à l’État russe. Cela souligne que la situation est particulièrement grave», a insisté auprès de la télévision publique DR le ministre de la sécurité civile, Torsten Schack Pedersen. «Nous ne sommes pas en situation de guerre, nous ne sommes pas en situation de paix, mais nous sommes en guerre hybride», a-t-il dit.

