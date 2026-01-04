  1. Clients Privés
Convoité par Trump Le Danemark appelle au «respect total» de l'intégrité du Groenland

ATS

4.1.2026 - 13:56

L'ambassadeur du Danemark aux Etats-Unis a appelé dimanche au «respect total» de l'intégrité territoriale du Groenland, après le tweet de la femme du directeur de cabinet adjoint à la Maison Blanche ayant partagé une photo du Groenland sous le drapeau américain.

Le Groenland est convoité par Donald Trump, au grand dam du Danemark (photo d'illustration, archives).
Le Groenland est convoité par Donald Trump, au grand dam du Danemark (photo d'illustration, archives).
Felipe Dana/AP/dpa

Keystone-SDA

04.01.2026, 13:56

Katie Miller, épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, a publié samedi sur son compte X une photo du Groenland colorée aux couleurs du drapeau américain, assortie d'une courte légende en capitales: «SOON» (bientôt).

Le Groenland est convoité par Donald Trump, au grand dam du Danemark, et les tensions entre les deux pays ont été relancées par l'annonce fin décembre par le président américain de la nomination d'un envoyé spécial pour ce vaste territoire autonome danois.

«Petit rappel amical concernant les Etats-Unis et le Royaume du Danemark: nous sommes des alliés proches et devons continuer à travailler ensemble en tant que tels», a déclaré dans une réponse au message de Katie Miller, l'ambassadeur du Danemark aux Etats-Unis, Jesper Møller Sørensen.

«Et oui, nous attendons le respect total de l'intégrité territoriale du Royaume du Danemark», écrit-il.

Katie Miller a été un temps conseillère et porte-parole de la commission pour l'efficacité gouvernementale Doge, alors dirigée par Elon Musk, avant d'être employée par le milliardaire dans le secteur privé.

La publication de Miller sur X intervient après que l'armée américaine a capturé le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et son épouse lors d'une opération menée à Caracas.

L'opération au Venezuela est vue par des experts comme un avertissement aux alliés des Etats-Unis inquiets des menaces de Donald Trump de s'accaparer des ressources stratégiques, à commencer par sa volonté déclarée d'annexer le Groenland.

