Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente pour 1,8 milliard de dollars d'avions de patrouille au Danemark, malgré un regain de tensions entre les deux pays au sujet du Groenland, que Donald Trump menace d'annexer depuis son retour au pouvoir en janvier dernier.

Keystone-SDA ATS

La vente par Boeing de trois avions P-8A Poseidon «soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force pour la stabilité politique et le progrès économique en Europe», a indiqué le département d'Etat dans une notification au Congrès, comme l'exige la loi américaine.

Le département d'Etat américain a aussi approuvé il y a une semaine la vente de missiles au Danemark pour une valeur d'1 milliard de dollars.

Et ce, malgré la récente nomination par le président américain d'un envoyé spécial des Etats-Unis au Groenland, Jeff Landry, ancien gouverneur républicain de Louisiane.

Après son élection, le président américain avait expliqué avoir «besoin» du Groenland, notamment pour la sécurité des États-Unis, répétant à plusieurs reprises son souhait de s'en emparer.

Le Groenland, territoire autonome soutenu par sa puissance de tutelle, a rétorqué ne pas être à vendre et décider seul de son avenir.