  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour 1,8 milliards de dollars Le Danemark va acheter des avions aux Etats-Unis

ATS

30.12.2025 - 07:27

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente pour 1,8 milliard de dollars d'avions de patrouille au Danemark, malgré un regain de tensions entre les deux pays au sujet du Groenland, que Donald Trump menace d'annexer depuis son retour au pouvoir en janvier dernier.

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente pour 1,8 milliard de dollars d'avions de patrouille au Danemark.
Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente pour 1,8 milliard de dollars d'avions de patrouille au Danemark.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.12.2025, 07:27

La vente par Boeing de trois avions P-8A Poseidon «soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force pour la stabilité politique et le progrès économique en Europe», a indiqué le département d'Etat dans une notification au Congrès, comme l'exige la loi américaine.

Le département d'Etat américain a aussi approuvé il y a une semaine la vente de missiles au Danemark pour une valeur d'1 milliard de dollars.

Et ce, malgré la récente nomination par le président américain d'un envoyé spécial des Etats-Unis au Groenland, Jeff Landry, ancien gouverneur républicain de Louisiane.

Après son élection, le président américain avait expliqué avoir «besoin» du Groenland, notamment pour la sécurité des États-Unis, répétant à plusieurs reprises son souhait de s'en emparer.

Le Groenland, territoire autonome soutenu par sa puissance de tutelle, a rétorqué ne pas être à vendre et décider seul de son avenir.

Les plus lus

Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
Les principales personnalités suisses décédées en 2025
La «Shakira du ski» espérait des débuts différents en Coupe du monde
Fausse petite amie, rupture... cette agence suisse fournit des alibis
Le président israélien reprend Trump sur la grâce de Netanyahu