Le Danemark expulsera automatiquement les personnes de nationalité étrangère condamnées à des peines d'un an de prison et plus pour des crimes graves, a annoncé vendredi le gouvernement lors de la présentation d'un nouvel arsenal pour durcir sa politique migratoire.

Jusqu'à présent, les expulsions n'étaient pas automatiques notamment en respect avec les conventions internationales qui protègent la vie privée et familiale. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les étrangers délinquants condamnés à au moins un an de prison ferme pour des crimes graves, tels que les violences aggravées et le viol, doivent, par principe, être expulsés», selon un communiqué du ministère de l'Immigration.

Jusqu'à présent, les expulsions n'étaient pas automatiques notamment en respect avec les conventions internationales qui protègent la vie privée et familiale.

Avec le Royaume-Uni, le Danemark a récemment appelé les Européens à réformer la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui veille au respect des libertés fondamentales.

«Il est juste et nécessaire que les pays européens puissent évidemment s'asseoir autour d'une table et dire que nous préférons protéger nos pays plutôt que de protéger des délinquants», a dit la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse.

«Je ne pense pas que, lorsque les règles internationales ont été rédigées, on ait imaginé que quelqu'un fuirait le Moyen-Orient pour venir dans le meilleur pays du monde, puis commencerait à violer des filles et des femmes», a-t-elle souligné.

«À l'époque, on n'avait absolument pas envisagé que la victime deviendrait auteur d'infractions. Et je peux vous assurer que, malheureusement, beaucoup d'entre eux le sont devenus», a insisté la Première ministre.

D'après les statistiques du ministère, jusqu'à présent, seules 70% des personnes de nationalité étrangère condamnées à des peines d'un an de prison et plus pour des crimes graves étaient expulsées.

Renforcer les incitations

En outre, le gouvernement, qui a insisté sur le fait que les «réfugiés doivent être au Danemark de manière temporaire», va renforcer les incitations au retour volontaire et serrer la vis pour les étrangers dans les centres de départ.

Le Danemark va rouvrir une ambassade en Syrie et organiser une coopération avec l'Afghanistan. Dans les centres de départ, certains étrangers, qui ne respectent pas leur obligation de pointage, seront obligés de porter un bracelet électronique. La réforme doit entrer en vigueur le 1er mai.