  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Justice Le Danemark va expulser les étrangers condamnés pour crimes graves

ATS

30.1.2026 - 13:48

Le Danemark expulsera automatiquement les personnes de nationalité étrangère condamnées à des peines d'un an de prison et plus pour des crimes graves, a annoncé vendredi le gouvernement lors de la présentation d'un nouvel arsenal pour durcir sa politique migratoire.

Jusqu'à présent, les expulsions n'étaient pas automatiques notamment en respect avec les conventions internationales qui protègent la vie privée et familiale.
Jusqu'à présent, les expulsions n'étaient pas automatiques notamment en respect avec les conventions internationales qui protègent la vie privée et familiale.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.01.2026, 13:48

30.01.2026, 15:09

«Les étrangers délinquants condamnés à au moins un an de prison ferme pour des crimes graves, tels que les violences aggravées et le viol, doivent, par principe, être expulsés», selon un communiqué du ministère de l'Immigration.

Jusqu'à présent, les expulsions n'étaient pas automatiques notamment en respect avec les conventions internationales qui protègent la vie privée et familiale.

Avec le Royaume-Uni, le Danemark a récemment appelé les Européens à réformer la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui veille au respect des libertés fondamentales.

Groenland. Le Danemark voit l'opportunité d'une «réelle négociation»

GroenlandLe Danemark voit l'opportunité d'une «réelle négociation»

«Il est juste et nécessaire que les pays européens puissent évidemment s'asseoir autour d'une table et dire que nous préférons protéger nos pays plutôt que de protéger des délinquants», a dit la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse.

«Je ne pense pas que, lorsque les règles internationales ont été rédigées, on ait imaginé que quelqu'un fuirait le Moyen-Orient pour venir dans le meilleur pays du monde, puis commencerait à violer des filles et des femmes», a-t-elle souligné.

«À l'époque, on n'avait absolument pas envisagé que la victime deviendrait auteur d'infractions. Et je peux vous assurer que, malheureusement, beaucoup d'entre eux le sont devenus», a insisté la Première ministre.

D'après les statistiques du ministère, jusqu'à présent, seules 70% des personnes de nationalité étrangère condamnées à des peines d'un an de prison et plus pour des crimes graves étaient expulsées.

Groenland. Meloni salue la décision de Trump de lever la menace des taxes

GroenlandMeloni salue la décision de Trump de lever la menace des taxes

Renforcer les incitations

En outre, le gouvernement, qui a insisté sur le fait que les «réfugiés doivent être au Danemark de manière temporaire», va renforcer les incitations au retour volontaire et serrer la vis pour les étrangers dans les centres de départ.

Le Danemark va rouvrir une ambassade en Syrie et organiser une coopération avec l'Afghanistan. Dans les centres de départ, certains étrangers, qui ne respectent pas leur obligation de pointage, seront obligés de porter un bracelet électronique. La réforme doit entrer en vigueur le 1er mai.

Les plus lus

Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !
Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Donald Trump nomme Kevin Warsh à la tête de la Fed
5 faits sur l'ICE qui font froid dans le dos
Le Kremlin dit avoir accepté une pause dans les frappes contre Kiev