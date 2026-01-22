  1. Clients Privés
Groenland Le Danemark voit l'opportunité d'une «réelle négociation»

ATS

22.1.2026 - 19:56

Le Danemark entrevoit l'opportunité de négocier avec les Etats-Unis les conditions d'un renforcement de la sécurité au Groenland, après l'annonce d'un protocole d'accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan.

Un navire danois à Nuuk, la capitale du Groenland.
Un navire danois à Nuuk, la capitale du Groenland.
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 19:56

22.01.2026, 20:15

Une opportunité «s'est ouverte pour que nous puissions à nouveau avoir une véritable négociation entre le royaume, c'est-à-dire le Danemark et le Groenland d'un côté, et les États-Unis de l'autre», a dit le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue suédoise Maria Malmer Stenergard.

«Je pense donc que nous partageons les objectifs, mais pas nécessairement les méthodes, mais cela ouvre désormais la possibilité mettre les choses en place», a-t-il ajouté. Des discussions mercredi à Davos entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, ont permis, selon le président américain, de déboucher sur un «cadre d'accord» au sujet de ce territoire autonome danois.

Dialogue pacifique. Le Groenland veut «continuer un dialogue pacifique»

Dialogue pacifiqueLe Groenland veut «continuer un dialogue pacifique»

Peu de détails sur le compromis sont pour l'instant connus mais Donald Trump a assuré à des journalistes que les États-Unis avaient obtenu «tout ce (qu'ils) voulaient» et «pour toujours».

Le ministre danois a rappelé que, pendant la Guerre froide, les Etats-Unis avaient 17 installations militaires et bases au Groenland, avec environ 10'000 personnes. Ils n'en ont plus qu'une seule, celle de Pittufik. Le Danemark a promis de son côté de renforcer sa présence militaire dans l'Arctique.

«Nous pensons que c'est une bonne idée que nous renforcions notre engagement dans l'Otan, dont les États-Unis font également partie, afin d'assurer une présence plus permanente de l'Otan non seulement au Groenland, mais aussi dans l'Arctique», a dit le ministre. «Cela correspond également à l'idée du président américain», a-t-il ajouté.

