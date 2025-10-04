  1. Clients Privés
Gaza Le DFAE demande la libération des otages et la fin des combats

ATS

4.10.2025 - 10:58

Les otages doivent être libérés et les combats doivent cesser dans la bande de Gaza, exige le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) samedi sur X, «au vu des derniers développements». Les services du conseiller fédéral Ignazio Cassis demandent également qu'un accès humanitaire sans délai à la bande de Gaza soit une priorité immédiate.

La Suisse appelle toutes les parties au conflit à agir sans délai et à respecter pleinement le droit international, rappelle samedi le DFAE. (archives).
La Suisse appelle toutes les parties au conflit à agir sans délai et à respecter pleinement le droit international, rappelle samedi le DFAE. (archives).
sda

Keystone-SDA

04.10.2025, 10:58

La Suisse appelle toutes les parties au conflit à agir sans délai et à respecter pleinement le droit international, rappelle samedi le DFAE.

La Suisse remercie tous les médiateurs. Elle se déclare prête à soutenir toutes les mesures concrètes visant à instaurer une paix juste et durable. La solution à deux États doit servir de base à cet effet.

Vendredi soir, le Hamas a accepté certaines parties du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, notamment la libération de tous les otages. Il a toutefois exigé la poursuite des négociations. Trump a alors appelé Israël à cesser immédiatement les bombardements sur la bande de Gaza.

«Les éléments essentiels de la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre à Gaza ont désormais été approuvés dans leur principe par toutes les parties», relève la DFAE, pour qui il s'agit là «d'une occasion décisive de montrer un véritable engagement en faveur de la paix».

